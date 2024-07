El RB Leipzig respondió 'obligado' a la oferta del Barça

El Barça tiene muchos frentes abiertos en el mercado de fichajes veraniego, pero todo sigue a expensas de poder desencallar los obstáculos económicos que están limitando los movimientos de la dirección deportiva blaugrana. Todo está hablado con Nico Williams y también con Dani Olmo, los objetivos prioritarios para reforzar la plantilla de Hansi Flick, pero esa es solo una parte del trabajo, el que corresponde a Deco. Paralelamente, es imprescindible, por un lado, generar las condiciones necesarias para encajar los respectivos salarios y, por el otro, pagar la cláusula de rescisión al Athletic y llegar a un acuerdo con el RB Leipzig por el traspaso del de Terrassa.

En lo referente al conjunto alemán, el precio de salida de Dani Olmo estaba fijado por contrato y era de 60 millones de euros hasta el 15 de julio, fecha límite que se amplió cinco días más. El Barça no ejecutó esta opción porque estaba convencido de que, superado el plazo, podría negociar con el RB Leipzig una fórmula que le fuera más beneficiosa. De ahí que, tras llegar a un principio de acuerdo con el jugador, presentara una primera oferta. Como explicamos en SPORT, la propuesta fue muy a la baja, absolutamente insuficiente, lo que incluso molestó a los germanos.

Olmo celebrando con Lamine en la Eurocopa / EFE

De hecho, el cabreo, cuentan fuentes cercanas al club alemán, fue grande. Hasta el punto que ni siquiera se molestaron a preparar una respuesta rechazando lo ofrecido desde la entidad culé. Fue entonces cuando intervinieron los agentes del futbolista catalán para pedir al RB Leipzig que, aunque entendían el malestar, contestaran al Barça de forma formal para descartar su método de pago en forma y fondo. La intención de quienes gestionan la carrera de Olmo era, por supuesto, que el conjunto blaugrana realizara una segunda oferta. En ello parecen estar, aunque aún no existe constancia en Alemania.

El RB Leipzig no va a moverse

Y es que el RB Leipzig tiene muy claro que no se va a mover ni un milímetro de los 60 millones que figuraban en su cláusula de rescisión, una cantidad que en el Barça no están dispuestos a asumir. Es por ello que, en este momento, las posturas están muy alejadas y hacen peligrar la operación. El punto de encuentro podría llegar a través de la fórmula de pago, pero para llegar a ello, el club que preside Laporta debe estar dispuesto a alcanzar, de una manera u otra, los 60 millones que sí están convencidos de pagar clubs como el Bayern de Múnich.

Mientras tanto, el futbolista intenta mantenerse al margen de todo lo que se mueve a su alrededor, aunque preferiría que todo se solucionase antes de que deba volver a entrenarse con los alemanes, que no tienen prisa por vender ni, por supuesto, descartan que Dani Olmo siga un año más en su proyecto. El compromiso era aceptar una salida siempre que esta beneficiara a todas las partes, algo que no ocurriría, según su parecer, con la oferta blaugrana. Todo sigue abierto, pero si el Barça no se mueve de forma muy sensible de su posición, será muy difícil ver al egarense jugando al lado de Lewandowski.