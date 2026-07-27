Las razones por las que Ter Stegen y Frenkie De Jong viajan a Inglaterra

El Barça de Hansi Flick inicia este lunes un 'stage' de pretemporada en St. George's Park, el centro de entrenamiento que la Federación Inglesa tiene en Burton upon Trent. Los jugadores convocados por el técnico alemán, con presencia de hasta 17 futbolistas del filial o el juvenil, estarán allí hasta el próximo lunes. En la convocatoria, facilitada por el club durante la mañana del lunes, destaca la presencia de dos de los capitanes del equipo: Marc-André Ter Stegen y Frenkie De Jong.

La presencia de Ter Stegen sorprende porque su salida al Ajax como cedido está cerca de concretarse. El portero alemán, que está siendo un buen apoyo para su compatriota Karim Adeyemi en los primeros días del extremo como azulgrana, no cuenta para Flick y, tras recuperarse de la lesión que sufrió el pasado curso jugando con el Girona, tiene pactada su salida al Ajax, equipo en el que se reencontrará con Míchel.

Ter Stegen inició hace dos semanas la pretemporada con el primer equipo del Barça y días después el club azulgrana y el de Amsterdam pactaron una cesión en la que el Barça pagará alrededor del 90% del sueldo del guardameta. Ter Stegen aceptó, pero la operación no acaba de llegar a buen puerto por unos asuntos fiscales. El Barça presentó una propuesta a su capitán para solucionarlos, pero todavía no hay 'fumata blanca'. Por ello, en el club han decidido que viaje a Inglaterra como un miembro más de la plantilla pues sigue formando parte de ella. Jugó ante el Europa y jugará en Birmingham si así lo considera Flick y si sigue en Inglaterra, pues no descartan desde el club que la cesión se acabe cerrando durante esta semana y Ter Stegen abandone la concentración.

Otra de las sorpresas de la lista ha sido la presencia del lesionado Frenkie De Jong. El neerlandés acabó el Mundial lesionado en la rodilla derecha. Hace dos semanas, coincidiendo con el inicio de la pretemporada, se presentó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ser examinado por los doctores del club porque no acababa de tener buenas sensaciones. El pasado viernes, tras someterse a varias pruebas, el club informó que el centrocampista sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo tendrá varios meses de baja. El jugador decidió seguir tratamiento conservador y los servicios médicos del club han decidido que viaje con el grupo a Inglaterra para que los doctores del primer equipo puedan seguir la evolución de la lesión día a día.