Las razones del malestar del Atlético en la 'Operación Julián'

El fichaje de Julián Álvarez por el Barça, si finalmente acaba concretándose, va para largo. El órdago del delantero argentino ha dejado al Atlético de Madrid en una posición más incómoda, pero no ha modificado su postura respecto al club azulgrana: pondrá todos los obstáculos posibles para evitar su salida hacia Barcelona.

Desde el momento en que Julián comunicó su deseo de marcharse, el Atlético perdió parte de su fuerza negociadora. Especialmente frente a clubes como el Arsenal o el PSG, que cuentan con dos factores a su favor: el primero, que el futbolista quiere salir; el segundo, que el Atlético prefiere venderlo al extranjero antes que reforzar a un rival directo como el Barça.

Los obstáculos para el Barça

El malestar del Atlético con el Barça viene de lejos. Todo comenzó con la primera propuesta azulgrana, considerada desde el principio insuficiente en el Metropolitano. En el club rojiblanco hablan de una oferta de 90 millones de euros fijos más 10 en variables, unas cifras que, a su juicio, no se ajustan a la realidad del mercado.

Más aún viendo las cantidades que se están pagando en la Premier League o incluso el propio Barça, que ha desembolsado alrededor de 80 millones por Gordon, un futbolista que, entienden en el Atlético, tiene un cartel muy inferior al de Julián Álvarez.

Además, la intención del Barça es afrontar la operación mediante pagos aplazados, mientras que el Atlético exige percibir la práctica totalidad del importe en un solo desembolso. En ningún caso contempla negociar por una cifra inferior a los 150 millones de euros. Esa cantidad ya fue puesta sobre la mesa por el Real Madrid —hasta el punto de que el club blanco emitió un comunicado oficial—, aunque finalmente la propuesta fue rechazada por el Atlético.

Julián Álvarez, antes del partido contra Jordania / EFE

En el Barça interpretaron aquel movimiento como una maniobra del Real Madrid para encarecer una hipotética operación por Julián Álvarez. En el club azulgrana creen que el conjunto blanco nunca apostó realmente por el delantero argentino y que sus prioridades eran otras.

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Sin embargo, aquella oferta sirvió al Atlético para fijar una referencia de mercado elevada para su estrella, reforzada además por un contrato en vigor y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Julián, de momento, sigue con su participación en el Mundial, donde disfrutó de su primera titularidad ante Jordania. El delantero está lejos del nivel que mostró en el Mundial de Qatar, donde fue una de las grandes apariciones del torneo. Ahora mismo, Lautaro apunta a ser la apuesta de Scaloni en los dieciseisavos de final ante Cabo Verde.