FC Barcelona
Las razones de Flick para aprobar el fichaje de Cancelo
El entrenador alemán valora la experiencia y polivalencia del portugués y entiende que era importante incorporar un defensa más a la plantilla
Tras confirmarse la baja de Christensen, Hansi Flick quería un central sí o sí pero el Barça no ha visto posible encontrar un futbolista que encaje con los deseos del entrenador alemán y que sea 'bueno, bonito y barato'.
El míster blaugrana reconoció públicamente que quería reforzar la defensa pero que había que realizar una operación con sentido. No se fichará un central pero Flick podrá contar con otro defensor y la versatilidad de los zagueros permitirá tener todas las posiciones cubiertas.
El Barça ya contaba con el ofrecimiento de Joao Cancelo hacía semanas pero la lesión de Christensen lo ha precipitado todo. Con la lesión del danés, el Barça puede acometer esta operación en los límites del 'fair-play' financiero.
Flick ha dado el visto bueno a la operación Cancelo porque entiende que de esta manera la línea defensiva saldrá reforzada. Con Joao Cancelo en el equipo, el alemán considera que los laterales quedan doblados y que jugadores como Jules Koundé y Eric García pueden volver a jugar en el eje de la zaga.
La polivalencia de Cancelo que le permite al portugués ocupar ambas bandas también libera a Gerard Martín. El de Sant Andreu de la de la Barca quedará liberado de su función de lateral izquierdo suplente y podrá centrarse en ejercer como central.
Flick valora que Joao Cancelo es un jugador experimentado y contrastado en la élite. Además, el hecho de haber jugado una temporada en el Barça es un factor importante que ayudará a su inclusión en el equipo.
Hansi quería fichar a un central contrastado pero entiende que las circunstancias del mercado y de la economía del Barça han provocado que el escenario más realista sea reforzarse con Joao Cancelo.
Tal y como queda ahora mismo la defensa del Barça así quedarían las opciones que maneja Flick para cada posición de la zaga.
Lateral derecho: Koundé, Cancelo, Eric
Central derecho: Cubarsí, Eric, Koundé, Araujo
Central izquierdo: Gerard Martín, Eric, Cubarsí, Araujo, Koundé
Lateral izquierdo: Balde, Cancelo, Gerard Martín, Jofre Torrents, Eric
