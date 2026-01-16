Las razones de Dro para querer irse del Barça

Impacto en el barcelonismo por la noticia que avanzaba SPORT esta tarde. El Barça pierde a una de sus grandes joyas de la cantera que ha decidido seguir su carrera lejos de Barcelona. Dro le ha comunicado a Flick que desea dejar el Barça en este mercado invernal. Una de las grandes perlas de La Masia que acaba de cumplir 18 años ha sorprendido a todo el mundo con una decisión inesperada pero meditada.

El gallego ha vivido en los últimos meses una catarata de emociones. En poco tiempo ha pasado de jugar en el Juvenil B a debutar con el primer equipo pero en el fútbol y la sociedad actual todo va a una velocidad difícil de asimilar y digerir.

La razón principal por la que Dro ha decidido cambiar de club es porque siente que en el Barça no podrá triunfar. En los meses que ha estado en dinámica del primer equipo, el mediapunta de Nigrán ha pasado de sentir la gratitud de ser un escogido por Flick a comprobar que difícilmente va a tener posibilidades de exhibir su fútbol vestido de blaugrana.

Antes de pensar en cuál es la mejor propuesta para seguir su carrera la primera decisión de Dro es la de no seguir en el Barça. La elección de un nuevo equipo es la consecuencia y no la causa de su movimiento.

Dro ha tenido pocos minutos en el primer equipo / Dani Barbeito

Dro es un chico tímido pero muy inteligente y con las ideas más claras de lo que puede aparentar por su aspecto aniñado. En la pretemporada debutó de manera espectacular con un gol y su explosión fue tremenda. Bojan Krkic lo conocía a fondo y le recomendó a Flick que apostara por él. El técnico alemán comprobó que el gallego era un futbolista de gran potencial y clase y su decisión fue que se incorporara al primer equipo.

A partir de aquí, Dro ha jugado a cuentagotas con el primer equipo y cuando ha bajado al Barça Atlètic ha comprobado la dificultad de transitar entre el filial y el primer equipo. Belletti lo ha alineado en tres partidos y siempre lo ha sustituido con marcadores comprometidos. Con todo, el Barça quería renovar a Dro pero su propuesta quizá ha llegado tarde para que Dro visualice que seguir de blaugrana que es lo mejor para su futuro.

Dro volará lejos de Barcelona / Valentí Enrich

Pedro Fernández no es un chico impulsivo ni caprichoso que ha tomado una decisión sin meditarlo bien. El interior o mediapunta gallego tiene claro que lo mejor para su carrera es dejar el club de su corazón. Él está muy agradecido al Barça por la apuesta que hizo incorporándolo del Val Miñor cuando era infantil y pese a tener numerosas ofertas la temporada pasada quiso seguir de blaugrana sin saber como evolucionaría esta temporada.

La competencia en su posición es un factor que ha podido resultar clave. Si en la pretemporada se hablaba de 'overbooking' de centrocampistas, con la irrupción de Dro, Flick ha dispuesto de muchos jugadores en la zona ancha. Pese a que Gavi se lesionó y Pedri estuvo unas semanas de baja, el hecho de no verse como una alternativa real ha frustrado a un jugador que se ve con capacidad para jugar al más alto nivel.

Dro, celebrando su mayoría de edad / FC Barcelona

Sí que hay un factor poco conocido del carácter de Dro y es su autoexigencia. Dro se impone una presión muy alto y es su mayor crítico tras los partidos. De hecho, uno de los factores que han trabajado en el Barça desde que debutó en el Cadete B es intentar que se libere de esta autoexigencia. En ocasiones un error durante un partido le suponía bajar su rendimiento ya que su exceso de responsabilidad con el equipo le hacía sentirse culpable.

Dro quiere irse del Barça de la mejor manera y sin generar ninguna polémica. Todas las fuentes consultadas por SPORT que conocen a fondo al jugador se muestran sorprendidas por esta decisión pero coinciden en que hay que respetar la voluntad de un futbolista que destaca por ser muy tranquilo y cerebral.

El hecho de que Dro sea un jugador con un perfil técnico creativo que podría asumir un rol parecido al de Pedri supone un revés para la planificación del Barça que contaba con el gallego como una alternativa de nivel para la demarcación de '8'.

Dro lucha con Robert Navarro / Dani Barbeito

El impacto prematuro de perlas de La Masia como Lamine o Cubarsí puede confundir a jugadores con prisa para triunfar. En este caso el deseo del jugador está meditado y no parece que haya posibilidad de marcha atrás.

Dro estaba muy integrado en Barcelona, es feliz residiendo en La Masia y su decisión es puramente deportiva. El gallego ha sentido que en el Barça no podrá triunfar como él espera y por eso ha tomado esta difícil decisión.

En el campo Dro destaca por leer muy bien el fútbol y tomar decisiones inteligentes. Solo el tiempo determinará si este giro de guion inesperado es o no positivo para el futbolista.