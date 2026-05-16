Las razones del Barça para enfriar el fichaje de Julián Álvarez

Julián Álvarez era el fichaje deseado por el Barça para reforzar la posición de delantero. El argentino reunía todas las condiciones que buscaba el club blaugrana para mejorar el ataque del equipo y existía predisposición por parte del futbolista a explorar un cambio de aires siempre que se llegara a un acuerdo favorable para todas las partes. El Barça ha ido sondeando poco a poco la operación, pero se ha llegado a un punto de estancamiento que hace aconsejable enfriar por ahora cualquier negociación. La intransigencia absoluta del Atlético en cuanto al precio final de venta del argentino y la irrupción del PSG, muy interesado en su fichaje, dejan prácticamente imposible su llegada este verano. Y, por eso, se han activado ya otras opciones.

El Barça se informó por Julián ya a principios de la presente temporada. La planificación del club blaugrana estaba muy clara y pasaba por una remodelación profunda de la parcela ofensiva con la salida de Lewandowski que ha ido ejerciendo de líder del ataque en estas últimas temporadas. La marcha del polaco debía suplirse con un '9' top y Julián fue el elegido. Se habló con su entorno para comprobar su predisposición y se marcó una estrategia para llegar a un escenario favorable en el que se abriera una negociación a un precio asumible. Todo iba bien hasta que el Atlético, empujado por la nueva propiedad, se ha cerrado en banda a rebaja alguna tasando al futbolista por un precio superior a los 100 millones de euros.

En el club blaugrana siempre fueron cautelosos con este tema, aunque había optimismo. La máxima de que un futbolista siempre acaba jugando en el equipo que desea, hacía prever una negociación final dura pero con opciones de pactar. A la hora de la verdad, no ha sido así. El Atlético tiene claro que si vende a Julián deberá ser por una cantidad histórica que le permita recomponer su ataque con fichajes importantes, aunque el objetivo final es retener al delantero ampliando y mejorando su contrato.

El último handicap es el PSG. Si hay un club en Europa que puede llegar a cantidades astronómicas ese es el conjunto parisino. Julián Álvarez es un futbolista que gusta mucho a Luis Enrique y en París podrían sacrificar a Barcola para que las cifras cuadraran. Todo se está hablando aunque en una fase mucho menos avanzada de lo que se está diciendo. Y ahí sí podría haber acuerdo en la que podría ser la gran operación del mercado de verano.

El Barça también tiene claro que no hay rebaja posible con la inclusión de futbolistas para abaratar el precio final. El Atlético siempre ha dejado claro que, en caso de aceptar, el traspaso debe ser en cash y no escucharán nombres a pesar de que hay jugadores como Marc Bernal, Fermín o Araujo que gustan mucho en el club colchonero. Esa puerta está cerrada y complica aún más cualquier negociación. Hoy por hoy, el fichaje no está descartado al cien por cien, pero sí muy complicado. Y habrá que ver ahora si el Chelsea se aviene a negociar por Joao Pedro, un goleador que tampoco saldría nada barato. El mercado de 'nueves' en Europa está por las nubes y el Barça necesita uno.