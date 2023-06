Las razones por las que el Barça no contempló el fichaje de Neymar

El 'fair play' financiero y el precio de traspaso hacían inviable la incorporación del delantero La Premier aparece como el destino más probable del brasileño, con el United y el Chelsea, a la cabeza

"¿Neymar? Es una sorpresa esto que se dice. En teoría no está en la planificación. Lo aprecio mucho pero hay otras prioridades. El área deportiva ya conoce todos los nombres". Xavi Hernández respondió así en 'Jijantes' a las informaciones que apuntaban a que el brasileño se había ofrecido para volver al Barça.

El nombre de Neymar salió tras conocerse la decisión de Messi de irse al Inter de Miami, pero el club no se ha planteado el regreso del jugador del PSG. El Barça tiene varias razones para descartar su incorporación. La más definitiva, el famoso 'fair play' financiero. Su contrato con el PSG se mueve en unas cifras que, aunque estuviera dispuesto a una rebaja sensible, seguiría siendo un contrato que condicionaría toda la planificación.

Un escenario parecido, en este sentido, al que planteaba el fichaje de Messi: su encaje en el 'fair play' no sería posible sin salidas importantes que a día de hoy están lejos de concretarse.

En otras palabras, el club no podría darle todas las garantías de que pueda ser inscrito. Su caso, además, es aún más complejo que el de Messi, porque no acaba contrato y por lo tanto habría que pagar un traspaso. Todos estos condicionantes han contribuido a que su fichaje no esté encima de la mesa. Además las lesiones importantes que ha sufrido en los últimos años, así como su estilo de vida, generan dudas sobre su rendimiento a corto y largo plazo.

Espera la Premier

Es por eso que su futuro, más que por el Barça, parece pasar por la Premier, donde algunos equipos como el United y el Chelsea se han interesado por el jugador, según algunos medios ingleses. El PSG tiene claro que ha llegado el momento de que separen sus caminos tras varias temporadas intentando lograr la Champions sin éxito.

En este escenario tan limitado Xavi tiene dos prioridades. Un sustituto de Busquets (Zubimendi y Kimmich son sus favoritos) y un interior (Gundogan) que sea capaz de mejorar el juego entre líneas. Estos son las posiciones que hay que reforzar sí o sí y, luego, si queda margen de maniobra, se intentará traer un lateral derecho y un delantero.