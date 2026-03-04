La razón por la que Umtiti sigue viviendo en Barcelona tras su marcha

Hace cinco años que Umtiti no viste la camiseta del FC Barcelona. El central Yaoundé se marchó del Barça en 2021, tras poner fin a una etapa de altibajos. 'Samu' llegó el 14 de julio de 2016 al vestuario campeón del triplete, procedente del Olympique de Lyon, para reforzar la línea defensiva del equipo de Luis Enrique. El francés de origen camerunés se convirtió, en poco tiempo, en un jugador muy querido por la afición azulgrana.

Disputó 150 partidos y fue un pilar fundamental en la zaga, de la mano de Gerard Piqué. En el Barça, conquistó tres Copas del Rey, dos ligas, dos Supercopas de España y una Supercopa de Catalunya.

Todo cambió tras su lesión de rodilla, a las vísperas del Mundial en la que se proclamó campeón del mundo. Samuel Umtiti fue una figura clave para Francia en la conquista del Mundial de Rusia 2018, destacando como defensa central titular y anotando el gol de la victoria en la semifinal contra Bélgica (1-0). A pesar de ser campeón mundial, decidió no operarse antes del torneo y esos problemas físicos le limitaron su carrera.

Su hábitat ideal, Barcelona

En una entrevista con 'Dazn France', la cuál es colaborador, el excentral del Barça habló de su pasado en el club y del lugar donde ha decidido retirarse, tras anunciar su retirada en septiembre de 2025. Explica que una vez pisó la Ciudad Condal, lo tenía claro: quería vivir en Barcelona.

Era el lugar ideal para Umtiti, que quería marcharse a vivir fuera de Francia e Italia (tras su etapa en Lecce) junto a su família. "Aquí (en Barcelona) viví unos hermosos años, 6 o 7 años y me sentí muy bien. El nivel de vida es top para un jugador y también para mí, una persona que no juega más al fútbol", explicaba el excentral azulgrana.

El defensa frances del FC Barcelona Samuel Umtiti durante el partido de la tercera jornada de Liga en Primera Division entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol en el Camp Nou de Barcelona / Alberto Estevez / EFE

Una de las cosas que más le gusta hacer a Umtiti es ir a la playa y estar en paz: "Barcelona tiene buen tiempo, el mar, y pienso que es un lugar que le gustaría a todo el mundo. Me siento verdaderamente bien aquí y no me quería ir", decía

"Después también debo estar en Francia. Por eso también elegí Barcelona, porque París y Lyon están cerca para mí. Está a hora y media o dos horas en avión, así que tengo la posibilidad de ir a ver a mi familia", concluía