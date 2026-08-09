La razón "olvidada" por la que en Inglaterra creen que Rodri quiere fichar por el Barça

El FC Barcelona y el Manchester City siguen negociando por el traspaso de Rodri. El club blaugrana inició conversaciones con el club inglés después de que el MVP del Mundial hablara con Hansi Flick y se mostrara dispuesto a unirse a su proyecto. Las posturas de los catalanes y los ingleses aún no están especialmente cerca, pero todas las partes confían en alcanzar un acuerdo en los próximos días. La idea es que el centrocampista se incorpore a la pretemporada blaugrana el miércoles 12 de agosto, cuando también están citados el resto de internacionales españoles.

El City está dispuesto a traspasar a Rodri, pero no a 'regalarlo' a pesar de que solo le reste un año de contrato. La dirección deportiva encabezada por Hugo Viana no se opondrá a la salida del pivote y, de hecho, ya tiene más que perfilado su sustituto. Todo apunta a que la operación se cerrará en torno a los 60 millones de euros entre fijos y variables. La voluntad del futbolista acabará facilitando su llegada al Spotify Camp Nou.

En Inglaterra creen que hay una razón de peso "olvidada" en la decisión de Rodri de dejar el Etihad Stadium. Según el 'Manchester Evening News', la "enorme" exigencia de la Premier League en comparación con la Liga tiene un peso importante en la misma. El editor de contenidos del diario, Alex James, recuerda que en los últimos años el internacional español se quejó del elevado número de partidos en el fútbol moderno y considera que, aunque en el fútbol español disputará una cifra prácticamente calcada, la dificultad será menor.

Cuestión de nivel... e intensidad

El periodista opina que "la diferencia entre la parte alta y baja de la Liga en comparación con la Premier es significativa". "El Barcelona, el Madrid y el Atlético pueden competir contra los mejores de los mejores y, aunque hay mucha calidad detrás de ellos, no está al nivel de la Premier", añade antes de poner el ejemplo del empate entre el Nottingham Forest (16º en Inglaterra) y el Betis (5º en España) o la victoria del Crystal Palace (15º) frente al Rayo Vallecano (8º) en las últimas ediciones de la Europa League y Conference League, respectivamente.

El 'Manchester Evening News' no solo habla del nivel de la Premier, sino también de las particularidades del fútbol inglés, mucho más intenso que el resto. Y lo argumenta con unas declaraciones de este verano de Mateo Kovacic sobre sus problemas con las lesiones la temporada pasada: "Creo que me lesioné porque durante en la Premier League no es fácil jugar cada partido al 100%. Cuando llegas a la selección y juegas el Mundial, ves que el ritmo es mucho más lento y no es tan físico como para darlo todo en cada duelo".

Siempre según la fuente citada, este motivo y el hecho de regresar a España han sido fundamentales en la decisión de Rodri de fichar por el Barça a sus 30 años y tras dejar una lesión importante de rodilla.