La razón por la que se decidió que Gerard Martín saliera en la rueda de prensa

En el día a día del Barça cualquier detalle se puede hacer grande y el cambio del Barça de jugador que atendió este lunes a los medios generó comentarios inexactos.

El hecho de que fuera Frenkie De Jong el escogido en un principio y que finalmente fuera Gerard Martín el que respondió a las preguntas de los periodistas generó comentarios injustos. Más de uno atribuyó al neerlandés la decisión de 'borrarse' y en la Posesión hemos explicado que no fue así.

Gerard Martín habló el día antes del Barça-Frankfurt / Dani Barbeito

En el programa de Sport que cada lunes aborda la actualidad blaugrana hemos explicado que la decisión de escoger al jugador que sale a responder ante los medios en una previa de Champions se suele consensuar con Deco. El director deportivo estaba de acuerdo en que fuera Frenkie quién diera la cara ante los informadores que cubren la actualidad blaugrana.

Frenkie: "No fuimos el mejor equipo de Europa" / UEFA

¿Por qué finalmente no fue así? Alguien del club deslizó que sería una buena idea poner en valor la gran temporada que está realizando Gerard Martín y darle el premio de ganar visibilidad con una rueda de prensa en una previa de Champions.

Gerard Martín sonríe con el director de comunicación del Barça / Dani Barbeito

Antes de tomar la decisión definitiva de cambiar a De Jong por Gerard Martín se consensuó con el director de fútbol (Deco) y con el propio futbolista. Frenkie De Jong vio muy bien la posibilidad de que su compañero Gerard Martín fuera 'premiado' así y dio su visto bueno. En ningún caso Frenkie De Jong pidió no acudir ante los medios como más de uno había especulado sin ningún fundamento.

Gerard Martín dio la cara ante la prensa y se le vio tan seguro y firme como en el terreno de juego. La figura del defensa zurdo catalán está creciendo en todos los ámbitos.