La razón de la ausencia de Iñigo Martínez en la convocatoria ante el Betis

El FC Barcelona ha hecho pública la relación de futbolistas convocados para el partido ante el Betis y hubo una sorpresa mayúscula. Iñigo Martínez no está entre los 22 jugadores citados, por lo que Hansi Flick no ha cubierto el cupo de 23 futbolistas que puede convocar para los partidos de Liga.

Iñigo Martínez es básico para el Barça y no estará ni en el banquillo frente al cuadro bético. Una noticia que, sin embargo, no debe alertar a los culers. El jugador no sufre ninguna lesión relevante, aunque al final el club emitió un comunicado médico informando de que el futbolista "sufre una pequeña lesión fibrilar en el glúteo de la pierna izquierda y es baja para este partido".

La razón de su baja, según ha podido confirmar SPORT, es por esta pequeña lesión, pero sobre todo por un descanso obligatorio para un jugador que ha forzado la máquina para ayudar al equipo después de la lesión que le impidió participar con la selección española en la eliminatoria de cuartos de final del UEFA Nations League.

Iñigo Martínez celebra la clasificación para la final de la Copa del Rey / Valentí Enrich

Aunque se puso en duda al jugador y su implicación, el tiempo ha demostrado que Iñigo Martínez tenía molestias y el Barça también lo debe dosificar para que esté al cien por cien de cara al sprint final de la temporada.

Hansi Flick le ha dado descanso total, por lo que no deberá concentrarse en el hotel con el resto de compañeros ni estar en el banquillo de suplentes. Con Christensen, Flick cuenta con centrales de sobra como son Cubarsí, Araujo, Eric Garcia y el propio danés.

Titular ante el Dortmund

Iñigo Martínez volverá a comandar la defensa ante el Borussia de Dortmund el próximo miércoles en los cuartos de final de la Champions en el Lluís Companys. Flick lo necesita para un partido en que su jerarquía y mando atrás son imprescindibles. Eso sí, la prudencia mandará en caso de que no remitan estas pequeñas molestias.

El de Ondarroa aceleró su vuelta a los terrenos de juego para estar en el equipo en el duelo ante Osasuna en el que Araujo volvía muy justo después de su viaje a Suramérica. Cabe recordar que Iñigo causó baja de la selección por una parameniscitis en la rodilla derecha.

Iñigo Martínez pugna con Budimir en el transcurso del Barça-Osasuna / EFE

Iñigo Martínez completó el duelo ante los navarros, frente al Girona disputó 81 minutos y ante el Atlético de Madrid, en la Copa del Rey, volvió a completar el partido entero en un choque de gran exigencia del que acabó notablemente fatigado.

Hansi Flick ha entendido que el fondo de armario de la plantilla le permite rotar en defensa y es probable que se vean más novedades en el once que se medirá este sábado al Betis en la montaña olímpica.