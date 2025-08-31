Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
DIRECTO

DIRECTO

FC BARCELONA

Rayo Vallecano - Barcelona, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo

Te contamos en directo el partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona en el Estadio de Vallecas, correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26

Èric Garcia, goleador en el primer tiempo del Barça

Èric Garcia, goleador en el primer tiempo del Barça / VALENTÍ ENRICH

Adrià Fernández

Adrià Fernández

Actualizar

TEMAS