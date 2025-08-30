Rayo Vallecano - Barça: a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports hoy por TV y online

Último partido del FC Barcelona antes del primer parón de selecciones de la temporada y lo disputará a domicilio contra el Rayo Vallecano en la 3ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. Los blaugranas suman un pleno de victorias en los dos primeros encuentros que ha disputado hasta el momento en la competición doméstica: 0-3 frente al Mallorca y 2-3 contra el Levante.

Por el momento, el equipo que dirige Hansi Flick es uno de los cinco que ha logrado sumar seis puntos en este arranque de LaLiga, junto a Villarreal, Real Madrid, Getafe y Athletic Club. El objetivo no es otro que el de llegar al primer parón con un pleno de triunfos y cerrar esta primera etapa con buenas sensaciones. Cabe recordar que el próximo partido de los culers será el primero que los catalanes disputen como locales, aunque todavía falta por definir en qué estadio lo hará.

Por lo que respecta al Rayo Vallecano, también ha tenido un gran inicio esta temporada: superaron al Girona en su estreno por 3-1, aunque cayeron por la mínima en San Mamés contra el Athletic Club. Además, lograron sellar su clasificación para la Conference League, tras superar al Neman Grodno de Bielorrúsia en el 'play off' de acceso.

Sin duda, un encuentro entre dos equipos con propuestas futbolísticas atractivas para cerrar el menú futbolístico de esta tercera jornada. No hay que olvidar que Vallecas nunca ha sido una plaza sencilla para los catalanes, puesto que tan solo suman una victoria (el precedente más reciente) en sus últimos cuatro desplazamientos, además de un empate y dos derrotas.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - BARÇA

El partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports se disputará este domingo 31 de agosto a las 21.30 horas.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO- BARÇA

El Rayo Vallecano - Barça podrá verse en directo en TV a través de DAZN, disponible a través de los operadores de televisión Movistar Plus + y Orange.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.