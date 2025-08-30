Rayo Vallecano – Barça: alineaciones probables del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports

Tras ganar al Mallorca y al Levante, el Barça se enfrenta en la tercera jornada de la Liga a un Rayo Vallecano que llega en plena euforia por su clasificación a la Conference League del pasado jueves.

Por este motivo, a priori, los azulgranas deberían afrontar el encuentro más descansados que los de Vallecas, puesto que su último partido fue contra el conjunto ‘granota’ hace ya una semana. No obstante, los de Hansi Flick tuvieron remar para remontar el 2 a 0 con el que se fueron al vestuario en la media parte y, al final, los tantos de Pedri, de Ferran Torres y de Unai Elgezabal en propia puerta sirvieron para darle la victoria a los barcelonistas.

Por otro lado, el Rayo viene de jugar un partido vital entre semana contra un Neman Hrodna que acabó goleado por 4 goles a 0. En Liga, sin embargo, los de Iñigo Pérez perdieron por la mínima ante el Athletic Club por un penalti que Oihan Sancet transformó en el minuto 66.

Las bajas para el partido

El técnico blaugrana no podrá contar con Ter Stegen, que sigue con su proceso de recuperación tras la operación de espalda, ni con Marc Bernal, aunque en su caso su regreso a los terrenos de juego estaría por llegar de cara a la siguiente jornada contra el Valencia, tras el parón de selecciones. Además, es duda Gavi, que se hizo daño en la rodilla durante el entrenamiento del viernes.

La novedad confirmada en la convocatoria será Gerard Martín, que ya ha sido inscrito gracias a las salidas de Iñaki Peña y Jan Virgili. Los casos de Roony Bardghji ni Szczesny también podrían solucionarse gracias a un aval de la directiva. Por su parte, Héctor Fort, apunta a salir en calidad de cedido en estos últimos días de mercado.

Por su parte, el Rayo Vallecano se presentará al partido con las bajas de Abdul Mumin, que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla el pasado mes de marzo, y de Nobel Mendy. El jugador cedido por el Betis aún no ha podido debutar con su nuevo equipo, puesto que en la pretemporada sufrió una lesión que lo mantendrá apartado del césped durante unas semanas.

ALINEACIONES PROBABLES DEL RAYO VALLECANO – FC BARCELONA

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Ciss, Unai López; Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvaro García; De Frutos.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha.