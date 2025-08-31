El Rayo-Barça, sin VAR

Se intuía en la previa que este Rayo Vallecano-FC Barcelona iba a dar que hablar. El alarmante estado del césped de Vallecas sembraba la preocupación durante las horas previas al choque en la capital. Raúl Martín Presa, presidente de la entidad franjirroja, se pronunció al respecto antes del arranque del partido y aseguró que "el césped está perfectamente apto para jugar". "Más con los jugadores del Barcelona. Tiene grandes jugadores y el césped está perfecto", añadió.

Pues bien, instantes antes de que el balón echara a rodar en Vallecas, el colegiado designado para dirigir el encuentro, Mateo Busquets, se reunió con ambos técnicos, Íñigo Pérez y Hansi Flick, para explicarles que se habían producido problemas técnicos de comunicación entre el árbitro de campo y la sala VOR.

De hecho, el inicio del partido se demoró unos minutos debido a tal incidencia. Una vez arrancó el encuentro, se especificó durante la retransmisión del mismo que sí existía la comunicación con la sala VOR, sino que el problema residía en el hecho de que la imagen no llegaba al monitor del VAR. Sin la pertinente señal, pues, Mateo Busquets, no podría, de momento, revisar imágenes en el caso de ser necesario. Sí que podrían revisar jugadas en las que se produjera una interpretación objetiva, como en el caso de los fueras de juego.

Tras 11 minutos de incertidumbre, se resolvió la indidencia con el VAR. El colegiado se lo comunicó a los dos capitanes y el cuarto árbitro hizo lo propio con los dos entrenadores. Por los gestos de ambos, se pudo interpretar que la tecnología de videoarbitraje volvió a funcionar con normalidad. Pero la incidencia no cesó y, alcanzada la primera media hora de encuentro, Mateo Busquets volvió a dirigirse a los técnicos para comunicarles que no había imágenes en Vallecas.

Penalti a Lamine

La primera acción polémica del partido llegó al filo del descanso. Lamine Yamal se revolvió dentro del área, se adelantó el balón con un toque de tacón y Pep Chavarría contactó con el '10', que se fue al suelo tras la entrada del lateral del Rayo. Mateo Busquets indicó penalti y Vallecas enfureció. Dicha acción no pudo ser revisada debido a la incidencia existente en el estadio y el crack de Rocafonda convirtió la pena máxima.

Las quejas insistentes del Rayo se tradujeron en una tarjeta amarilla a un miembro del cuerpo técnico de Íñigo Pérez, además de la que vio Chavarría por cometer dicha infracción sobre Lamine. Iturralde González admitió que, para él, si hay penalti sobre el '10' azulgrana: "Le pilla con la pierna levantada y le arrolla", comentó en el 'Carrusel Deportivo'.