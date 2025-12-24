Rayan rompe con Pini Zahavi

Ha habido movimientos interesantes en el entorno de Rayan en estos últimos meses. El extremo zurdo, de 19 años, del Vasco da Gama, que también puede jugar como falso ‘9’ en la punta de ataque y que gusta a Deco, había firmado temporalmente con Pini Zahavi para que lo representara fuera de Brasil. Según ha podido saber SPORT, expirado el contrato de intermediación, el futbolista y sus representantes brasileños han decidido no renovar con el superagente israelí, que mantiene una excelente relación con las oficinas del FC Barcelona.

La gestión de la carrera de Rayan regresa, pues, en manos exclusivas de sus representantes locales, con los que, por cierto, la dirección blaugrana mantiene una muy buena sintonía profesional. Hay línea directa. En clave blaugrana, la salida de escena, queda por ver si temporal o definitiva, de Pini Zahavi no comporta cambios significativos.

Rayan, distinguido como la revelación del Brasileirao, cerró la mejor temporada de su aún corta carrera el domingo, cuando el Vasco cayó en Maracaná contra el Corinthians (1-2) en el partido de vuelta de la final de la Copa do Brasil. El título voló hacia São Paulo gracias a un tanto del exblaugrana Memphis Depay, que le ganó su pulso particular al que había sido su compañero en Barcelona, Philippe Coutinho.

La decepción por no alzar un título que se le resiste al conjunto carioca desde hace 14 años no empaña los magníficos registros ofensivos de Rayan. Cierra el curso con 20 goles, los mismos que ha firmado Vitor Roque con el Palmeiras.

Los objetivos de la perla del Vasco están definidos a partir de enero, cuando arranca la nueva temporada en Sudamérica. En primer lugar, intentar convencer a Carlo Ancelotti para que se lo lleve al Mundial, una misión complicada porque hay muchísima competencia en la delantera. Y, posteriormente, dar el salto a Europa en la ventana de contrataciones de mitad de año. Cotiza al alza.