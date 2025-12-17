Rayan, bajo la lupa de Deco

Rayan es el futbolista sensación en la recta final de la temporada en Brasil, donde acaba de ganar el premio de revelación del Brasileirão 2025. El extremo zurdo del Vasco da Gama, de 19 años, ha firmado un segundo semestre espectacular. Ha explotado, mostrando una parte de todo el potencial que se le presumía.

Sus goles y su aportación ofensiva han sido determinantes para que el cruzmaltino carioca se haya clasificado, catorce años después, para disputar la final de la Copa do Brasil, para alegría de su fanática ‘torcida’, que lo idolatra. El partido de ida se disputa esta próxima madrugada en São Paulo, en el feudo del Corinthians de Memphis Depay.

El canterano del Vasco da Gama es un extremo zurdo que actúa por la derecha, con unas condiciones físicas brutales. Su técnico, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, lo está alineando como un falso ‘9’ en punta de ataque. Sus registros ofensivos son portentosos, con 20 tantos y una asistencia. En los últimos 15 encuentros oficiales ha marcado 10 veces.

Acaba de renovar con el Vasco da Gama, lo que implica una mejora inmediata de sus emolumentos, que lo sitúan entre los mejores pagados de la plantilla, muy cerca del exblaugrana Philippe Coutinho, y la extensión de su vínculo hasta 2028. En la práctica, significa que no dejará su club en esta próxima ventana de contrataciones de enero. Su apuesta es seguir creciendo en Río de Janeiro y explorar las opciones de ir al Mundial 2026, lo que tiene complicado porque en el extremo derecho Carlo Ancelotti tiene un overbooking de opciones: es la posición mejor cubierta.

En clave blaugrana, el despegue de Rayan no ha pasado en absoluto desapercibido en la Ciutat Esportiva. Si hay una joya sudamericana que Deco conoce a la perfección, esa es el canterano del Vasco, a quien indicó al Barça en 2022, cuando era solo un asesor externo de Joan Laporta y el delantero solo tenía 15 años. Es la época en la que se intentó el fichaje de otro jugador de la base del cruzmaltino, el mediocentro Andrey Santos, hoy en el Chelsea.

Rayan apunta a futbolista ‘top’. Tiene el perfil que busca el Barça para reforzar la delantera. Puede actuar en varias posiciones; lo de falso ‘9’ puntúa a su favor. Y, a la espera de lo que ocurra con Lamine Yamal y su esperada transición táctica hacia el interior, como Flick ya escenificó en La Cartuja ante el Betis, y la evolución de Roony Bardghji, la dirección deportiva se podría plantear buscar delanteros polivalentes que puedan actuar abiertos por la derecha.

Lo positivo con Rayan es que el Barça conoce a la perfección su entorno familiar, donde su padre, el excentral del Valkmar (que jugó en el Vasco), juega un papel central.