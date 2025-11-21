Ratiu, otra opción de futuro que se disipa tras renovar con el Rayo

Andrei Ratiu, uno de los mejores laterales derechos de LaLiga EA Sports y pretendido por grandes clubes europeos, ha renovado con el Rayo Vallecano hasta junio de 2030.

De esta manera, un posible movimiento del Barça para incorporarlo parece complicarse, aunque no se ha especificado su nueva cláusula de rescisión.

El interés del Barça en el rumano

Con Jules Koundé como única opción natural para la banda derecha en defensa (aun cuando se trata de una reconversión de un central) durante la pasada campaña, una de las prioridades del FC Barcelona parecía ser incorporar a alguien en esa zona. No obstante, la irrupción de Eric Garcia como alternativa en esa demarcación provocó que no se considerara tan necesario fichar a otro lateral. Es por esto que, pese a haber llegado a preguntar por las condiciones de un movimiento por el defensa rumano, desde Can Barça nunca se dio el paso ni se abrieron negociaciones por él.

El futbolista de 27 años fue pretendido por otros equipos europeos, pero el Rayo Vallecano rechazó las millonarias ofertas (entre ellas un acercamiento concreto del Wolverhampton) para remitirse a los 25 M€ de cláusula. Ahora, tras la prolongación de contrato, no se ha especificado la cifra 'liberatoria' que debería pagar algún conjunto en caso de querer hacerse con sus servicios, aunque se presupone que habrá subido.

Una situación atípica

El pasado verano fue de muchas emociones para el rayista, ya que más allá de los acercamientos de equipos por él y el hecho de que el Rayo los rechazara, el conjunto de Vallecas tuvo que pagar al rededor de 5 M€ al Villarreal para quedarse con el 100% de la propiedad de sus derechos, ya que eran compartidos por el conjunto 'groguet' y los madrileños.

Andrei Ratiu trata de frenar a Vinícius en el partido entre el Rayo y Madrid / Mariscal / EFE

Además, el movimiento en torno a su nombre provocó que algunos sectores de la afición del Rayo pusieran en duda su nivel de compromiso, por lo que el rumano salió al paso para declarar que "solo se estaba mostrando la mitad de la historia", mostrando su malestar con el club.

El pasado 23 de octubre, tras marcar en el empate a dos contra el Häcken sueco en Conference League, comentó que "ahora depende de la directiva que esté contento o no", por lo que parece ser que sus plegarias fueron oídas, ya que habrá Andrei Ratiu hasta 2030 en Vallecas, cuatro temporadas más sin contar esta.