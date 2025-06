La vergonzosa campaña contra Joan Garcia

La decisión de Joan Garcia de fichar por el FC Barcelona ha desatado una oleada de reacciones furiosas por parte de un sector del espanyolismo que está empezando a cruzar líneas rojas contra el todavía portero blanquiazul.

Lo que empezó como una controversia deportiva por la rivalidad histórica entre Barça y Espanyol en redes sociales ha mutado en una auténtica campaña de acoso y amenazas contra Joan Garcia, alcanzando niveles profundamente preocupantes, traspasando algunas de ellas el ámbito digital para instalarse en las calles del propio pueblo natal del jugador, Sallent.

En SPORT ya os contamos hace unos días que el portero había elegido la tranquila localidad de la comarca del Bages para desconectar tras el final de temporada en el que salvó deportivamente al Espanyol del descenso y en el que, junto a su familia y más cercanos, tenía pensado tomar una decisión final sobre su futuro. Una decisión que, si no hay giro dramático de los acontecimientos, lo ligará con el Barça para las próximas cinco temporadas previo pago de la cláusula de 25M más IPC por parte del club blaugrana.

Desde que se ha dado a conocer el acuerdo personal entre Joan Garcia y el Barça, algunas cuentas vinculadas a seguidores del RCD Espanyol han promovido un discurso cargado de odio, que rápidamente ha escalado en intensidad y agresividad. Uno de los mensajes más difundidos en las últimas horas en 'X' rezaba:

"Pues ya se empiezan a ver en Sallent las primeras pintadas contra la rata traidora de Joan Garcia. Qué putada que no te quieran ni en tu propio pueblo, donde te has criado. Esto solo acaba de empezar, a las ratas mercenarias no se les quiere"

😅 “JOAN RATA” se deja ver ya por Sallentpic.twitter.com/eg7dSTyfYf — SocBlaugrana (@socblaugranafc) June 4, 2025

Como apunta la publicación, la situación ha llegado hasta el punto de que han aparecido pintadas en varios muros y señales de tráfico de Sallent, algunas con insultos muy graves dirigidos directamente al guardameta.

SPORT se ha puesto en contacto con las autoridades locales, aunque desde la Policia Local de Sallent no se ha podido confirmar qué acciones se están llevando a cabo para garantizar la seguridad del jugador y averiguar quién hay detrás de los actos vandálicos. Sí que han asegurado a este diario, no obstante, que "tienen constancia de la situación", que califican como un "tema muy delicado" y que están "intentando gestionar de la mejor manera posible".