Ni rastro de Oriol Romeu

El fichaje de Oriol Romeu por el Barça se entendió, en su momento, como un movimiento enmarcado en una situación de dificultades económicas y buscando un rendimiento inmediato. Un golpe de efecto a bajo coste después de unas grandes prestaciones ofrecidas en el Girona. Xavi necesitaba un relevo para Sergio Busquets y el contexto de 'fair play' impidió realizar una apuesta a gran escala (léase Zubimendi, el favorito del técnico de Terrassa por aquel entonces).

Romeu conocía bien la casa tras formarse en La Masia y podía aportar experiencia y, de alguna manera, ocupar el vacío inmenso dejado por el de Badia del Vallès. Lógicamente, nadie esperaba un nivel parecido a 'Busi', pero sí, quizás, unas prestaciones aceptables para ir acumulando minutos. Y la verdad que todos los creímos en aquella pretemporada en estados Unidos en la que el de Ulldecona sorprendió. Enlazó varias actuaciones que levantaron elogios y llegaron a generar la esperanza de que pudiera ocupar el rol de titular en una demarcación tan delicada en el Barça.

UNA GRAN IRRUPCIÓN

Empezó la Liga, Oriol arrancó con protagonismo, pero este se fue diluyendo. El propio futbolista, un tiempo después, aseguró que la presión había sido demasiado grande. Entró en un bucle a nivel psicológico, se 'agarrotó' y ya apenas le vimos disfrutar ni tener incidencia en ese Barça de Xavi. Luego llegaron Flick y el verano, regresó cedido al Girona. Y ahora volvemos a la casilla de salida. Vaya, de salida tampoco porque tanto él como Flick tienen claro que en el Barça no tiene sitio.

Oriol Romeu, con la camiseta del Girona / JAVI FERRANDIZ

El tema es que han ido pasando las semanas y nos encontramos a apenas siete días para que arranque el Barça 2025/26 y el tarraconsense no ha resuelto su futuro. Ni siquiera hay noticias sobre él ni su situación. Han salido algunos rumores respecto, incluso, a una posible retirada.

Y si no hay rastro de lo que puede suceder con un jugador que, no olvidemos, tiene contrato con el Barça hasta 2026, tampoco hay señales en la web de la Liga. No aparece ni en la plantilla oficial del Girona ni en la del FC Barcelona. De los futbolistas que estaban cedidos, es el único cuyo futuro todavía no se ha resuelto. Lenglet ya no forma parte de la disciplina azulgrana (ha firmado por el Atlético, donde estaba cedido) y Alex Valle tampoco es propiedad ya del club tras pagar el Como su cláusula.

EVITAR ALGO ENGORROSO

Obviamente, ni el jugador ni el Barça quieren pasar por el 'trago' de tener que empezar la pretemporada. Lo lógico sería que si todavía no ha resuelto su futuro el club le diera unos días extra y 'dilatara' un poco esa reincorporación al equipo. El Barça sabe que por contrato el jugador, si no encuentra acomodo, tendrá que presentarse tarde o temprano a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Veremos.