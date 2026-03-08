Rashford vuelve a Newcastle, donde sembró el pánico con dos 'latigazos'

Marcus Rashford vuelve a Newcastle. La última vez que lo hizo puso 'patas arriba' el atronador St. James' Park para darle la victoria al Barça (1-2) con dos golazos y empezar con buen pie la fase Liga de la Champios. Los 'magpies' se le dan bien al de Manchester, pues le ha marcado 7 goles en 16 partidos, cifra solo superada ante el Leicester (8 en 18). Fue un arranque esplendoroso, sus primeras dianas con el Barça. Casi medio año después, 'Rash' regresa a su tierra con la sensación de que todavía necesita reivindicarse.

En todo este tiempo, Marcus Rashford ha seguido marcando goles y repartiendo asistencias. Alcanzar los dobles dígitos a estas alturas de la temporada (10 tantos y 13 pases de gol) no están al alcance de cualquiera. Su rol en el equipo está muy definido y Hansi Flick, que fue su gran valedor, está encantado con las posibilidades que le ofrece un futbolista distinto, con mucha clase y que ha multiplicado las prestaciones del equipo azulgrana en el balón parado. Si el extremo inglés está en el campo, los córners y las faltas adquieren otra dimensión.

Hasta el punto de que en el club se ha tomado la decisión de ejecutar la cláusula de 30 millones de euros al United para que el futbolista sea cien por cien azulgrana los próximos años. Lo que no deja de ser relevante, teniendo en cuenta la situación económica.

Mismo rol, menos protagonismo

Marcus Rashford es el tercero de la plantilla azulgrana en el ranking de partidos jugados. El hecho de estar siempre disponible excepto en tres encuentros (uno por fiebre y dos por un golpe en la rodilla) le ha permitido participar mucho, aunque en número de minutos jugados, el inglés 'desciende' hasta la décima posición.

Tuvo más titularidades a principios de temporada que ahora, aunque se explica esta circunstancia por el hecho de que Raphinha estuvo lesionado en el primer tramo. Es con el brasileño, un indiscutible en el once azulgrana, con quien se juega principalmente el puesto Marcus Rashford en el extremo izquierdo, aunque también ha jugado de punta y por la derecha.

Rashford y Raphinha se disputan el extremo izquierdo / Dani Barbeito

El factor motivacional puede ser importante para Hansi Flick a la hora de confeccionar el once titular que salte al césped del St. James' Park el martes. En Inglaterra, Rashford se ha tenido que escuchar de todo y siente la necesidad de volver a dar un golpe encima de la mesa. Como hizo el pasado mes de septiembre.

Una actuación que se recuerda constantemente por Newcastle. Dos latigazos que hicieron enmudecer el ruidoso estadio 'magpie'. En la ciudad de los 'Geordies' temen a Marcus Rashford y que pueda repetirlo. No les hace ninguna gracia verlo de nuevo sobre su césped. Seguro que es un factor que Hansi Flick tendrá muy en cuenta.