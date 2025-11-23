Rashford vuelve y Pedri, descartado

La plantilla azulgrana ha regresado hoy a los entrenamientos después de vencer por cuatro a cero al Athletic Club en el esperado regreso al Spotify Camp Nou. El partido tuvo un fuerte impacto anímico para gran parte de la plantilla, ya que muchos jugadores pisaron por primera vez el césped del estadio en un duelo oficial ante su afición y el resultado redondeó la celebración.

Esta mañana toda la plantilla estaba citada a las nueve y media en la Ciutat Esportiva para realizar una suave sesión de recuperación con la mirada puesta en el duelo de Champions del próximo martes ante el Chelsea en Londres. El entrenamiento arrancaba con varias incógnitas.

Vuelve Rashford

La primera giraba en torno a Marcus Rashford. Tal como avanzó SPORT, el británico no participó en las dos sesiones previas al encuentro por una gripe y quedó fuera de la convocatoria. Hoy las sensaciones son más positivas y el delantero ha llegado a la misma hora que sus compañeros para trabajar con vistas al choque europeo. La idea del staff técnico es que entrene hoy y mañana para recuperar sensaciones y mañana por la tarde viaje con la expedición a Londres.

La otra duda era Alejandro Balde. El lateral fue sustituido ayer por precaución tras sentir un ligero mareo por un golpe en la cabeza. Esta mañana ha entrenado con total normalidad y, si Hansi Flick lo estima conveniente, podría ser titular en Stamford Bridge.

El único jugador que se quedará en Barcelona es, a priori, Pedri. El jugador trabaja para recuperar sensaciones pero desde el club azulgrana tienen claro que no se quiere correr riesgos con el canario, que aún no está al 100%. Flick y su staff consideran que, por muy importante que sea el encuentro del martes, no vale la pena forzar al regresar de lesión. En todo caso, el jugador estaría listo para el próximo compromiso liguero.

El equipo, como ya viene haciendo últimamente, viajará mañana a Londres por la tarde en lugar de hacerlo por la mañana para entrenarse en Stamford Brige. Raphinha, que regresó ayer tras dos meses de lesión, podría ser el encargado de hablar en rueda de prensa ante los medios junto a Hansi Flick.