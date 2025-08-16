Oficial: Rashford, inscrito en LaLiga

Marcus Rashford podrà jugar esta tarde en Mallorca ya que el Barça le ha isncritocon el dorsal 14. LaLiga lo autorizó una vez enviado el transfer internacional del delantero, que ya estaba en posesión de la Federación. Un mero trámite, aunque el futbolista ya estaba en la lista de convocados y viajaba ya con el equipo a la espera de confirmación oficial.

El club blaugrana envió ayer toda la documentación de Rashford, una vez se completó la venta del cincuenta por ciento de los derechos federativos de Trincao al Sporting Braga. Ese movimiento ya generó el suficiente fair-play para la inscripción del inglés, que entra en la convocatoria.

El Barça estaba esperando su inscripción de un momento a otro porque tenía el OK económico de LaLiga y el retraso solo se debió a problemas burocráticos. La Federación reclamó el tranfser internacional del jugador una vez se iba a formalizar su inscripción y LaLiga estaba esperando que se le envíe la ficha para darle dorsal.

Quien se queda sin inscribir hasta ahora son los canteranos Gerard Martín y Marc Bernal, que tienen prometido dorsal del primer equipo tras sus renovaciones y el meta Szczensy, al igual que el nuevo fichaje Bardghji, aunque en este caso lo más probable es que sea inscrito con dorsal de filial si es imposible que sea del primer equipo.

El Barça, al menos, trabaja para que Gerard Martín y Szczesny estén ya para la segunda jornada de Liga y creen que no habrá problemas para que esto suceda. El club ha tranquilizado a estos dos jugadores, que se han quedado en casa sin poder participar ante el Mallorca. Con Bernal se va con más calma porque sigue a la espera del alta médica competitiva, pero se hará todo lo posible para que también tenga dorsal.