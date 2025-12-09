Rashford, el último 'verdugo' europeo del Spotify Camp Nou

El FC Barcelona regresará este martes 9 de diciembre al Spotify Camp Nou en un partido de competición europea, en el duelo de Champions contra el Eintracht Frankfurt. Dos años y diez meses después, el estadio volverá a recibir a un equipo extranjero, aunque esta vez en la Liga de Campeones, pues el último encuentro continental en el templo azulgrana fue en la Europa League 2022/23 contra el Manchester United de Marcus Rashford.

El Barça cayó a la segunda competición tras caer eliminado en la fase de grupos de la Champions, en la que estaba encuadrado con Bayern, Inter y Viktoria Plzen. El conjunto dirigido por aquel entonces por Xavi solo sumó siete puntos, seis de ellos contra el rival más débil, los checos. Con el anterior formato de la Liga de Campeones, el tercer clasificado 'descendía' a la Europa League, donde el conjunto azulgrana se midió a los 'Red Devils' en dieciseisavos.

El duelo de ida se disputó en el Camp Nou el 16 de febrero de 2023 a las 18:45 horas. El encuentro discurría sin goles hasta el 50', cuando Marcos Alonso abrió el marcador a favor del Barça. No obstante, el Manchester United asestó dos golpes en menos de siete minutos para ponerse por delante, el primero de ellos con la firma de Rashford, quien aprovechó su velocidad para irse por la derecha de Jordi Alba y ajusticiar a Ter Stegen con un disparo que entró por el primer palo de la portería defendida por el alemán.

Ya en el minuto 76, Raphinha volvió a poner las tablas en el electrónico, un resultado que no contentó al futbolista inglés. "El empate lo siento como una derrota. Sentíamos que teníamos el control del resultado después de marcar dos goles seguidos, pero no pudimos aguantar", explicó Rashford, quien esa temporada, la 2022/23, realizó el mejor curso de su carrera, en el que anotó 30 goles y repartió nueve asistencias.

Pese al disgusto del actual jugador del Barça, que rayó a un nivel excepcional en ambos choques, el Manchester United se hizo con la eliminatoria tras vencer a los azulgranas por 2-1 en Old Trafford. Los catalanes se avanzaron por medio de Lewandowski desde los once metros, pero los mancunianos le dieron la vuelta con dos tantos en la segunda mitad, uno de Fred y el otro de Antony, que dejaron al FC Barcelona fuera de Europa.

Casi tres años después, la situación ha cambiado por completo. El Barça ha vuelto a competir al más alto nivel en la Champions, mientras que los 'Red Devils' ni siquiera disputan competición europea. Además, el mejor futbolista del Manchester United aquella temporada, y verdugo de los azulgranas, ahora viste los colores del club catalán y sueña con poder hacerlo muchos años más.