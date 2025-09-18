Rashford tumba las torres del Newcastle con dos cañonazos

Por la puerta grande. Así salió el Barça del histórico St. James Park en el estreno europeo de la temporada frente al Newcastle. Los blaugranas saldaron con una victoria muy trabajada (2-1) en uno de los desplazamientos más complicados que tendrán a lo largo del curso. Marcus Rashford, que se estrenó como goleador culer, anotó dos soberanos golazos al más puro estilo Premier League.

De gala -o no-, Hansi Flick apostó por un once experimentado en las grandes noches que ha vivido el Barça en las últimas temporadas. Introdujo hasta cuatro cambios respecto la alineación que presentó frente al Valencia en la goleada del pasado fin de semana: turno para Araujo, De Jong, Lewandowski y Raphinha; en detrimento de Eric, Casadó, Ferran y Bardghji.

Recibía el St. James Park al FC Barcelona al ritmo de 'Back in Black' de 'AC/DC' con una urraca disfrazada de Brian Johnson y recordando la victoria por 3-2 hace justo 28 años, con hat trick de Faustino Asprilla; invitado de lujo al feudo del Newcastle en esta noche.

El encuentro se empezó jugando a lo que quería el Newcastle. Le costó al Barça entrar en juego y sufrió durante los primeros compases del partido. La falta de control en el centro del campo acusó a un equipo que necesita el balón como el oxígeno para existir. Más todavía en una caldera como en la que se adentró: mística e historia siempre se mezclan en los estadios de la Premier League.

Gigante Joan Garcia...

Los culers tan solo lograban crear peligro en la portería de Nick Pope con algunos fogonazos de Rashford. Sin embargo, quien se doctoró fue Joan Garcia. Debut del guardameta de Sallent en la Champions League y lo hizo como un auténtico veterano.

Joan Garcia debutó en la Champions con una gran actuación / Valentí Enrich

Antológica fue la parada que le hizo a Barnes tras un pase de la muerte de Elanga que irá directa al recopilatorio de mejores acciones el día que cuelgue los guantes. Se hizo gigante. Como también en todos los balones aéreos que se le acercaban. Y, por cierto, algunos pitidos recibió por parte de la afición 'magpie'. Recordemos que el Newcastle fue uno de los equipos que más apretó para hacerse con su fichaje en verano.

... Y heroico Rashford

El Barça supo reponerse del arreón inicial del Newcastle y acabó el primer tiempo llevando el 'tempo' del partido. En la reanudación, nuevamente, los locales empezaron con una marcha más; pero no contaban con que, esta vez sí, el fogonazo de Rashford iba con chispa.

Centro blandito y teledirigido de Koundé con el pie izquierdo hacia la testa del delantero inglés. Giro de cuello al más puro estilo Premier League y estreno goleador como blaugrana para enmudecer St. James Park. Delirio del banquillo culer, pero nada en comparación con lo que se venía pocos minutos después.

Inaugurar el marcador en St. James Park le generó la confianza suficiente para atreverse con la pieza de museo que dibujó sobre el césped. Cañonazo cruzado a la velocidad de la luz, tras un recorte para ganar espacio y cargar la pierna, que se coló por la escuadra, no sin antes tocar el travesaño. Una obra de arte. Otra más.

El Newcastle puso el punto justo de picante para convertir el partido en un partidazo. Gol de Gordon rematando desde el segundo palo una asistencia servida en bandeja de Murphy. Tensión y nervios en el desenlace, pero los de Hansi Flick demostraron aquella madurez que tanto se les reclamaba en Europa la temporada pasada para sumar los tres primeros puntos de la Fase liga.