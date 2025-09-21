Rashford y la trituradora de talentos del Manchester United

Marcus Rashford dio un golpe sobre la mesa muy cerca de donde tuvo que marcharse unos meses antes. El delantero anotó un doblete espectacular frente al Newcastle, mientras en el Manchester United se tiraban de los pelos viendo como habían dejado escapar a otro gran talento.

Rashford está cedido en el FC Barcelona hasta el 30 de junio, pero el club blaugrana tiene una opción de compra por 30 millones de euros. Una oportunidad de mercado excepcional en caso de que ratifique actuaciones como la que tuvo en Saint James' Park.

El United puede perder a Rashford como se le están escapando poco a poco otros jugadores que han explotado una vez han salido de la máquina trituradora de Manchester.

El meta Andrei Onana, por ejemplo, solo necesitó un partido en su cesión al Trabzonspor para demostrar su calidad. Hizo 8 paradas y evitó 1,7 de goles estimados en su estreno ante el Fenerbahce y fue designado como el MVP del partido.

Un chollo para el Nápoles

El Nápoles es otro equipo que ha encontrado una mina en Old Trafford. Scott McTominay se marchó al conjunto italiano y la pasada campaña fue uno de los mejores jugadores del equipo para volver a ganar el Scudetto de la mano de Antonio Conte.

Los napolitanos han vuelto a pescar en este ejercicio en Manchester. Ramus Hojlund ha salido cedido hacia el sur de Italia y en su debut ante la Fiorentina ya vio puerta. En el United, en cambio, no cumplió con las expectativas.

Hojlund se estrenó como goleador en el Nápoles en su debut / EFE

Uno de los casos más sangrantes es el del brasileño Antony, por quien pagó 95 millones de euros al Ajax y lo ha vendido este verano al Betis por solo 25. Antony no fue ni la sombra de jugador que es como Red Devil. En cambio, como verdiblanco se salió y encontró su acomodo ideal en la Liga española.

Alejandro Garnacho, otro futbolista de mucho talento, se cansó de la irregularidad que vivía en el United y ha sido traspasado al Chelsea por 47 millones de euros.

Operaciones ruinosas

Los negocios con los jugadores no le están saliendo nada bien a los dirigentes del United. Otra referencia se encuentra en Álvaro Carreras, actual lateral izquierdo titular del Real Madrid. Lo vendió por 14 millones al Benfica y los lisboetas han hecho lo propio con el club blanco por 40. Es decir, los portugueses han sacado 26 millones de euros de beneficio, además de disfrutar de su calidad durante dos temporadas.

Estos serían los casos más recientes, pero tampoco hay que olvidar a futbolistas como Romelu Lukaku, un jugador que ha dado muchas vueltas, pero por el que pagó 84 millones para venderlo por 10 millones menos al Inter, que en su caso aumentó su traspaso al Chelsea hasta los 113 millones. Lukaku forma parte actualmente del Nápoles, campeón de la Serie A.

Casemiro, junto a Rashford, en el Manchester United / AP

Y todo ello sin tener en cuenta jugadores que aún tiene en la plantilla, como Casemiro, quien firmó por cinco temporadas, por 72 millones más otros 13 en incentivos y su rendimiento ha sido alejado al que ofreció en el Real Madrid.

Por no hablar de De Ligt, por quien pagó 76 millones de euros y sus prestaciones siguen alejadas a las que ofreció en el Ajax de Amsterdam y que tampoco recuperó en la Juventus.