Rashford y el test de Flick

Hansi Flick ha demostrado en las últimas semanas que conectar a Rashford a la dinámica del equipo era una prioridad. El alemán ha encontrado en la ausencia de Lamine un escenario propicio para darle continuidad al inglés.

Lamine, que ayer ya se entrenó con el grupo y está de vuelta, se ha perdido los últimos cuatro partidos: Barça-Valencia (6-0); Newcastle-Barça (1-2); Barça-Getafe (3-0) y Oviedo-Barça (1-3). Rashford solo fue suplente ante el Getafe por llegar dos minutos tardes a la sesión de activación.

Flick siempre hace proyecciones a medio plazo. Lo demostró con futbolistas como De Jong o Szczesny en detrimento de Casadó e Iñaki Peña. Invierte en jugadores que considera que su techo es más alto que el de jugadores que a lo mejor están en mejor forma. En el caso de Rashford, siempre recuerda que es un futbolista que le gusta desde sus inicios.

La insistencia de Hansi fue clave para que terminara llegando este verano. "Hablé con Rashford en julio y le dije: te necesito en mi equipo. No me sorprenden estos goles. Rashford es un jugador con un talento increíble y una gran capacidad para finalizar los ataques. Habíamos visto goles suyos como estos en los entrenamientos", recordó tras el triunfo ante el Newcastle.

Lo que le pide Flick

El alemán destacó la importancia de que marcara para que ganara confianza, pero también insistió que le seguirá apretando para que dé el siguiente paso. "Nuestra manera de jugar es a alta intensidad, que es lo que espero de él también. Cuando llegas a un nuevo club te tienes que adaptar a una nueva filosofía, pero creo que él ha llegado en un buen momento. Creo firmemente en su calidad, pero uno tiene que trabajar duro siempre. Cada día hay que mejorar, adaptarse a cada situación y voy a seguir apretándole y apoyándole al cien por cien".

Ante el Oviedo volvió a ser titular y dio una asistencia de gol a Araujo. El uruguayo rondó el gol y solo una intervención milagrosa de Aarón lo impidió. Fue una versión desequilibrante de Rashford, que siempre es una amenaza. Pero también una demostración de que a menudo es un jugador inestable porque arriesga mucho: perdió 18 balones.

Araujo y Rashford celebran el segundo gol del Barça / Dani Barbeito

Hasta ahora ha demostrado que es un futbolista diferencial con espacios, pero también que a veces le cuesta ser preciso en los controles y el juego combinativo cuando los rivales se repliegan. Rashford también está mostrando muy buena predisposición para la presión y el trabajo defensivo. El test de Flick durante la ausencia de Lamine, además, le ha servido para acercarse a su mejor nivel ahora que se ha conocido la lesión de Raphinha por tres semanas.

El regreso de Lamine invitaba a pensar a que perdería protagonismo, pero el percance de Raphinha cambia de nuevo el escenario. El inglés tiene muchos números de seguir ocupando la banda izquierda en los próximos encuentros con Lamine en la derecha y Ferran y Lewandowski disputándose el '9'. Otra de las opciones es juntar a Ferran, Lamine y Lewandowski. Roony Bardghji, por su parte, seguirá siendo una de las alternativas en el banquillo.