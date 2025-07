Rashford ya entrena con el Barça; Ter Stegen sigue al margen

El Barça de Hansi Flick, tras un día de descanso, ha realizado esta mañana la primera de las dos sesiones de entrenamiento programadas para este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A falta de que se haga oficial su llegada al Barça y firme su nuevo contrato, algo que sucederá durante la tarde del miércoles poco antes de atender a los medios de comunicación, la sesión ha servido para que Marcus Rashford conozca a los que serán sus nuevos compañeros.

Según ha podido saber SPORT, Marcus Rashford ha acudido a la Ciutat Esportiva acompañado por el personal de seguridad del club y ha pisado el césped por primera vez para comenzar su adaptación y familiarizarse con el método de trabajo de Hansi Flick.

El atacante británico no ha participado de forma activa en todos los ejercicios, pero sí ha estado presente en las charlas técnicas para integrarse en el grupo y comenzar a adaptarse al idioma. Aunque su incorporación aún no es oficial, el Barça le ha autorizado a formar parte de esta sesión de entrenamiento, si bien su nombre no ha sido mencionado en la nota de prensa diaria que el club envía a los medios.

Sin noticias de Ter Stegen

Como está siendo habitual desde el regreso a los entrenamientos del Barça la semana pasada, no ha saltado a entrenarse con sus compañeros Marc-André Ter Stegen. El capitán sigue con sus problemas de espalda y pendiente de tomar una decisión respecto al tratamiento que debe seguir. Todo apunta a que pasará por el quirófano y estará unos cuatro meses alejado de los terrenos de juego. Ello impedirá su salida del club este verano como quería la dirección deportiva azulgrana, pero facilitará la inscripción de Joan Garcia, pues al ser una lesión de larga duración, el Barça podrá hacer servir el 80% de su salario para inscribir al exportero del Espanyol.

La sesión ha contado con la presencia de varios jugadores del filial. Flick ya descartó a algunos de ellos durante el fin de semana y ha confirmado a Jofre Torrents y Pedro Fernández, 'Dro', que viajarán a la gira de pretemporada que llevará al equipo por Japón y Corea del Sur. Ambos se han ejercitado con el primer equipo como también lo han hecho los primos Guille y Toni Fernández y el sueco Roony Bardghji. Este último, fichado este verano por el Barça, tiene también todos los números para subirse el jueves al avión rumbo a Kobe, mientras la decisión sobre los primos Fernández debe tomarla Flick entre hoy y mañana.