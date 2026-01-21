Rashford, suplente ante el Slavia de Praga

El Barça ya está a punto de llegar al estadio Eden Arena de Praga para disputar la séptima jornada de la fase de grupos de Champions League. El partido presenta novedades en ataque ya que, según ha podido saber SPORT, Rashford será suplente. El británico era una posibilidad para empezar de inicio esta noche en la capital checa pero Flick ha considerado oportuno que empiece el partido desde el banquillo. Con Rashford partiendo desde el banquillo, Raphinha es la alternativa que más fuerza tiene para ocupar la banda izquierda, aunque Flick también podría repetir por el tándem Olmo-Fermín.

El brasileño resultaría imprescindible para el equipo por su presión y capacidad para marcar diferencias en campo rival. Su ausencia se notó de lo lindo en el reciente duelo ante la Real Sociedad en el Reale Arena, donde su rendimiento sostuvo el plan competitivo del Barça. No se descarta que Rashford pueda aparecer en la segunda mitad si el técnico alemán lo considera oportuno, en función del desarrollo del encuentro.

Adaptación inmediata

Los números también acompañan a esas buenas sensaciones. El británico ha disputado hasta la fecha 18 partidos con la camiseta azulgrana, anotando 7 goles y repartiendo 5 asistencias. Más allá de las cifras, en el club se valora mucho su capacidad para generar peligro y su polivalencia, siendo capaz de jugar como extremo izquierdo o como delantero centro si el contexto del partido lo requiere.

En los despachos ya se tiene en mente la idea de ejecutar la opción de compra fijada en 30 millones, aunque no se descarta intentar negociar el precio cuando llegue el momento. A nivel deportivo, el propio Rashford es consciente de que este tramo de la temporada es clave. Sabe que necesita mantener el nivel y está aprovechando todas las oportunidades que le está dando el entrenador, tanto cuando sale de inicio como cuando entra desde el banquillo.