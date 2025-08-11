Rashford siembra la duda para Mallorca

Pocos nos imaginábamos que Marcus Rashford iba a ser titular en el Gamper. A seis días para empezar la Liga y, además, hacerlo como '9', como referencia en ataque. El inglés aterrizó en la Ciudad Condal con la vitola de revulsivo, sabedor de que las tres posiciones de arriba están carísima y, a priori, ocupadas por tres indiscutibles para Flick. Lógicamente, no iba a resignarse a ese rol pese a que llegaba consciente de ello y aceptándolo.

El caso es que la pretemporada del ex del United ha sido bastante positiva. Y las circunstancias obligaron a que este domingo Flick lo alineara como delantero titular. La baja de Robert Lewandowski, junto a la sobrecarga que venía arrastrando Ferran la última semana, desembocó en que el técnico alemán apostara por Marcus de inicio. Seguramente no se esperaba estrenarse ante el barcelonismo ante apenas 6.000 espectadores, pero la magia del Barça es esa, que nunca sabe por donde puede sorprenderte.

SIN TIEMPO PARA ACLIMATARSE A BARCELONA

Ya en tierras asiáticas, sin apenas tiempo para aclimatarse y conocer al vestuario, Marcus se vio en la vorágine clásica de una gira. Compromisos publicitarios, vuelos interminables, hoteles, entrenamientos en situaciones inusuales. Pero pese a todo ello el atacante británico estuvo bien en los tres compromisos. Logró marcar su primer tanto ante el Daegu, jugando ya como '9' por la baja de Ferran. Y dejando buenas sensaciones.

Marcus Rashford ante el Como en el Trofeu Joan Gamper / Dani BARBEITO / Sport

ASISTENCIA Y GOL CANTADO

Un buen tono que se materializó también este domingo, de nuevo como punta de lanza. 'Rash' estuvo muy activo, demostró que si actúa en esta posición ofrece dinamismo, caídas a banda. Suya fue la asistencia del 3-0 para Raphinha en una brillante jugada colectiva que el inglés sirvió de primeras al de Porto Alegre para que empujara. Aún en la primera mitad, Marcus falló un gol cantado en el que ejecutó todo bien menos lo más fácil.

Al descanso fue sustituido por Ferran. Teóricamente, si el de Foios entrena bien esta semana y está al 100% será quien ocupe la posición de '9' titular en Mallorca. La lesión de Lewy en el bíceps femoral le hace ser seria duda, sobre todo para salir de inicio. En cualquier caso, no descartemos 100% la opción Rashford como referencia después de lo visto en el Gamper. A poco que el valenciano no tenga las mejores sensaciones, Flick ya dejó claro que no temblará con Marcus.

Los fichajes posan en la tradicional fotografía con el Trofeu Joan Gamper / FC BARCELONA

El británico lleva 3/4 temporadas alejado de su 'prime', con problemas para encontrar su mejor versión. Y ve al Barça y a Flick cómo una buena vía para recuperar la sensa. A sus 27 años, es una temporada clave. Sabe que está en un equipo con dinámica ganadora, candidato a todo en todas las competiciones. Su buen partido ayer y su positiva aclimatación nos dejan dudas sobre si Hansi dará el paso de darle la titularidad ya en el estreno oficial del sábado.

Si algo ha demostrado hasta ahora el teutón es no titubear ni temblar a la hora de tomar decisiones impopulares o inesperadas. A 'Rash' le asumíamos una larga adaptación y camino para tener minutos de calidad. Pero el panorama podría ser otro. En toda esta ecuación, por cierto, hay un asterisco muy importante. Que el británico debe ser inscrito en los próximos días para poder llegar al estreno. Y los 14 millones de su ficha son un escollo importante. Joan Garcia va por delante en cuanto a prioridades.