"Rashford ha sido injustamente convertido en chivo expiatorio"

David De Gea le apodó cariñosamente como "El niño maravilla". Fue nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico en 2020 por sus labores de activismo social en el Reino Unido. Nació y creció en una de las zonas más marginales de Manchester, y desde los siete años empezó a cumplir su sueño de vestir la camiseta del Manchester United. Con 19 marcó un doblete en su extraordinario debut con el primer equipo ante el Midtjylland en Europa League en 2016, y nueve años después Marcus Rashford cierra su etapa en el club de su vida para vestirse de azulgrana. Aunque dejando la puerta entreabierta.

Será el primer inglés que aterriza en Barcelona desde Gary Lineker en 1986. Su llegada al conjunto de Hansi Flick ha despertado la ilusión entre el barcelonismo, que tiene ganas de ver a la mejor versión del futbolista que marcó un gol en el Camp Nou en aquella eliminatoria de Europa League y que firmó 30 goles en la temporada 22/23 (alternando la posición natural de extremo zurdo, delantero centro o extremo derecho).

Para tener una opinión más cercana del fichaje de Marcus Rashford y analizar el porqué de su salida del Manchester United y su mala relación con Amorim contamos con la ayuda de cuatro expertos: Jake Stokes (@Jake_Stokes), periodista y colaborador del 'Manchester Evening News', 'Football London' y 'Liverpool Echo'; Sanny Rudravajhala (@Sanny_Rudra), periodista y locutor en 'Sky Sports' y 'BBC'; James Young (@Jamesyoungtv), periodista y colaborador del 'United We Stand', 'Mundial', y 'BBC' y Callum Ewing, periodista y aficionado de 24 años del United.

¿Cómo valoras el fichaje de Marcus Rashford por el Barça?

Jake: Será un gran fichaje. Ha sido injustamente convertido en chivo expiatorio en el Manchester United durante mucho tiempo, así que estoy emocionado de ver cómo le va en el Camp Nou.

Sanny: Creo que para Rashford es un gran movimiento y uno que él ha estado deseando concretar. Creo que prosperará en el Barça.

Callum: Como aficionado del Manchester United, realmente quiero que Rashford recupere su mejor nivel, especialmente al acercarse sus años de plenitud. Su etapa aquí claramente había llegado a su fin. Una venta completa habría sido ideal, pero no hay muchos clubes que puedan pagar el salario de Rashford y asumir el riesgo con él. Para el Barça, están obteniendo un delantero brillante si él está feliz y se adapta bien.

¿Por qué Amorim le quería fuera del equipo y cuál ha sido su verdadero problema estos últimos años en el Manchester United?

Jake: Tengo la impresión de que el jugador ha querido un nuevo comienzo desde hace tiempo. Los Glazers hicieron el trabajo de Rashford casi imposible, drenando la vida y el alma del Manchester United, dentro y fuera del campo. Creo que Amorim decidió separarse del inglés porque podía notar que estaba agotado. Cuando Rashford llegó al Aston Villa solo necesitó una o dos sesiones de entrenamiento con Emery para mostrar su calidad.

James: Creo que Amorim quería implementar su propio estilo de juego, por eso no hay lugar para Rashford en la plantilla de este Manchester United. También ha fichado a Cunha y Mbeumo, y Hojlund y Zirkzee aún están aquí, así que no hay sitio para él.

Sanny: Amorim ha dicho que Rashford no dio todo de sí, o no al nivel que se esperaba en los entrenamientos. En general, no ha funcionado porque el United se encuentra en un estado disfuncional. Hay muchos informes de que se le ha visto saliendo de fiesta, pero no estoy seguro de que eso sea un problema tan grande en cuanto a su forma física frente a la percepción. Y en ese sentido, podría haber hecho más para jugar el juego con Amorim y ganárselo.

Callum: Amorim no estaba convencido de su ética de trabajo y actitud, así como de su idoneidad para su sistema. Rashford suele ser visto como un jugador de lujo que, en su mejor día, puede cambiar un partido y ser tu mayor amenaza ofensiva durante una temporada, pero también ha demostrado que no puede ser consistente y no es un jugador que siempre hará el trabajo duro en el campo.

¿Crees que podría aceptar ser un jugador de rotación y no arrancar como titular en la mayoría de los partidos?

Jake: Con tantos partidos en la temporada, todos los jugadores deben aceptar que en algún momento tendrán que sentarse en el banquillo.

James: Creo que le será difícil entrar en el equipo, porque Lamine es uno de los mejores jugadores del mundo y Raphinha también está más confiado en este momento, así que tendrá que demostrar su valía desde el principio.

Sanny: Cuando está en forma puede ser completamente imparable. Así que sin duda puede ser un jugador de impacto, sabrá que depende de él trabajar duro e impresionar a Hansi Flick. Raphinha demostró hasta dónde puede llevarte el trabajo duro cuando inicialmente no estás en los planes del club.

Callum: Creo que estará feliz siendo un jugador de rotación en el Barcelona, ya que ha soñado con jugar allí y entenderá que esta es una oportunidad de oro para él de jugar en un gran equipo y demostrarle a la gente que todavía puede estar a la altura de su potencial.

¿Qué posición debería ocupar para dar su mejor rendimiento y volver a su mejor nivel?

Jake: Me gustaría ver a Flick jugar con Rashford como nueve. El delantero del Manchester United es genial por la izquierda, y sería una excelente opción por la banda, pero tiene un techo mucho más alto como delantero centro.

James: Ha jugado por el centro como nueve antes, pero no va a conseguir ese puesto en el Barça con Lewandowski en esa posición. Es mejor que juegue en banda y corte hacia dentro como ha hecho antes.

Sanny: Como extremo. No tiene la presencia de un nueve y le gusta recortar desde las bandas hacia el centro. Quizás podría funcionar bien como segundo delantero.

Callum: La mejor posición de Rashford es jugando por la izquierda en un tridente ofensivo, ya que puede hacer carreras al espacio, encarar a rivales y recortar hacia dentro. Puede jugar como delantero centro, pero ha demostrado que no siempre rinde bien de espaldas a portería.

¿Lo ves como buen socio de jugadores como Raphinha, Lewandowski o Lamine?

Jake: Creo que tendrá una gran relación con Lamine Yamal en el campo. Tengo ganas de ver cómo juega con Lewandowski también, creo que se complementarán bastante bien.

Sanny: Creo que sería su sueño asociarse con esos tres y puedo verlos creando ataques devastadores y pasándoselo en grande. Puede que compita con Raphinha, pero lo primero es lo primero: necesita ponerse en forma al máximo posible y recuperar su confianza.

Callum: Probablemente será una opción suplente para Raphinha, pero será interesante ver si Flick tiene planes para él como delantero centro que pueda ofrecer habilidades diferentes a las de Lewandowski.