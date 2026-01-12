FC BARCELONA
Rashford y Roony no se salvaron de la locura de las celebraciones
Los dos posaron primero junto al trofeo y después fueron protagonistas en los festejos dentro del vestuario y en las redes sociales
La Supercopa de España no solo dejó un nuevo título para el Barça, sino también una noche inolvidable para jugadores como Rashford y Roony, que celebraron su primer trofeo como azulgranas envueltos en la euforia colectiva del vestuario.
Desde su llegada al club, ambos han ido de la mano. Ser los “nuevos”, compartir idioma y hasta coincidir en el mismo hotel durante sus primeros días en Barcelona -mientras buscaban casa- reforzó una amistad que ayer quedó inmortalizada con una imagen significativa: los dos posando juntos con el trofeo sobre el césped tras la final.
La celebración no terminó ahí. Ya en el vestuario, Rashford y Roony se sumaron de lleno a la fiesta. El delantero inglés fue uno de los protagonistas de los cánticos de sus compañeros, una muestra del rápido impacto que ha tenido en el grupo pese a llevar poco tiempo en el club. Roony, por su parte, puso el toque más desenfadado: sus bailes junto a Lamine, Balde y Casadó se hicieron virales en redes sociales pocas horas después.
Rashford, todavía con la adrenalina del partido, reconoció sus sensaciones tras el encuentro y bromeó con el gol fallado. “Me fallaron las piernas en la ocasión que tuve”, admitió con sinceridad sobre una de sus acciones durante la final. “Estoy muy feliz, es el primer trofeo y uno siempre lo siente especial. Es el primero y espero que vengan más”, explicó.
El inglés también quiso destacar su adaptación al club y cómo los resultados aceleran todo. “Estoy muy contento en el Barça y cuando ganas aún es más fácil”, concluyó.
Para Rashford y Roony, la Supercopa fue mucho más que un título. Una noche de celebración que seguramente recordarán durante mucho tiempo.
