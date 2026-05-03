Rashford no se rinde para seguir en el Barça

Marcus Rashford quiere continuar en el FC Barcelona. Su rendimiento ha sido irregular y en el club existen dudas de pagar los 30 millones de opción de compra al Manchester United, sobre todo viendo el alto salario con el que cuenta el futbolista.

Sin embargo, el inglés no se rinde y ha demostrado una fortaleza mental importante. Con la lesión de Lamine Yamal parecía destinado a ser titular, pero el joven Roony Bardghji le ha ganado la partida. Sin embargo, el rendimiento de Rashford en los dos últimos partidos saliendo desde el banquillo ha sido muy bueno: gol ante el Getafe y asistencia de oro a Lewandowski contra Osasuna.

Rashford tuvo una buena actuación en Pamplona / Iñaki Porto / EFE

Su contribución global en el FC Barcelona en la presente campaña es de 13 goles y 14 asistencias, unos datos muy notables, aunque se ha echado de menos que no marcara más las diferencias como el cartel de crack europeo que tiene a sus espaldas

Rashford tiene contrato con el Manchester United hasta el 2028 y el club inglés está dudando sobre lo que debe hacer con el futbolista. Por un lado, a sus 28 años aún le ven recorrido, pero, por otro, consideran que es una pieza por la que pueden sacar tajada en la reconstrucción del club.

Michael Carrick ha logrado enderezar el rumbo de un equipo que volverá a la Champions League y hay que tomar muchas decisiones. Una de ellas es el futuro de Rashford.

El futbolista desea continuar

El jugador lo tiene claro. Le gustaría continuar en el Barça, donde se ha adaptado tanto al club como a la ciudad. En declaraciones después del partido, Rashford aseguró respecto a la asistencia a Lewandowski que "vine para ganar títulos y estoy en el camino de conseguirlo". Una Liga de mucho valor, que habrá que ver si es suficiente para que el FC Barcelona abone su cláusula de 30 millones.

Rashford estará en el Mundial del 2026 con Inglaterra / Noushad Thekkayil / EFE

Hansi Flick ha destacado en varias ocasiones el talento del futbolista inglés, que podría revalorizarse en el Mundial del 2026. El mercado de extremos tampoco va muy sobrado y es una vacante que con la lesión de Raphinha se ha visto que estaría bien de reforzar. En la cantera hay buenos elementos, aunque para aspirar a un Barça campeón de todo sería necesario recurrir al mercado o asegurar a Rashford.

Su segunda temporada, superada la aclimatación, podría ser la de su consolidación, pero el Barça debe pensárselo muy bien. Si la primera opción es arriesgar y pagar su cláusula de 30 millones de euros o encarar el mercado a la búsqueda de un sucesor.