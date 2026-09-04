Rashford rinde homenaje a su etapa en el Barça con su nuevo tatuaje

Marcus Rashford ha dejado una nueva pista sobre el recuerdo que guarda de su etapa en el FC Barcelona. El futbolista inglés ha compartido en Instagram una imagen en la que muestra su último tatuaje: el número 9, dorsal que lleva actualmente en el Manchester United. Sin embargo, en la misma zona aparece otro número que no ha pasado desapercibido: el 14, el que vistió durante la pasada temporada como jugador azulgrana.

Rashford mostró su indignación por la jugada de las manos de Pubill en el interior del área / Enric Fontcuberta / EFE

El detalle resulta especialmente llamativo porque Rashford ha decidido llevar en su piel dos dorsales vinculados a dos momentos diferentes de su carrera. El 9 representa su presente en Old Trafford, mientras que el 14 queda como recuerdo permanente de su paso por el Barça, una etapa que ahora también forma parte de su colección de tatuajes.

Una colección que cuenta su historia

Los tatuajes de Rashford están estrechamente ligados a su vida personal y futbolística. El delantero ha convertido buena parte de su cuerpo en una especie de recorrido por los momentos, lugares y personas que han marcado su trayectoria.

Uno de los diseños que más significado tiene para él está dedicado a su familia y se encuentra en el muslo izquierdo. En el derecho, en cambio, aparecen referencias a los diferentes lugares en los que pasó su infancia junto a su madre y su abuela, dos figuras fundamentales durante sus primeros años.

Espalda tatuada de Marcus Rashford / Archivo

La influencia familiar también está presente en otros puntos de su cuerpo. En la espalda lleva elementos relacionados con San Cristóbal y Nieves, país de origen de su madre, mientras que en el abdomen aparece la imagen de un niño jugando al fútbol bajo un árbol. El diseño hace referencia a Northern Moor y Wythenshawe, zonas de Manchester estrechamente vinculadas a su infancia y también a su labor social durante la pandemia.

¡Marcus Rashford nos descubre sus tatuajes! / FCB

En las costillas, Rashford tiene otro tatuaje relacionado con el paso del tiempo y su evolución personal, una representación de cómo ha ido cambiando tanto fuera como dentro del terreno de juego.

Los dorsales que marcaron su carrera

El fútbol también ocupa un lugar destacado en la colección. Antes de incorporar el 14 y el 9, Rashford ya tenía tatuados los números 39, 19 y 10, dorsales que llevó en diferentes momentos de su carrera con el Manchester United.

Su vínculo con el club de Old Trafford va incluso más allá de los números. En su espalda aparecen representaciones de las instalaciones de entrenamiento en las que se formó y creció como futbolista, además de una referencia al gol de su debut con el primer equipo.

Ahora, el 14 añade un nuevo capítulo a esa particular historia. El dorsal que utilizó en Barcelona se suma a los números que representan diferentes etapas de su carrera, dejando constancia de que su aventura en el club catalán también ha dejado huella.

Religión, referentes y lucha contra el racismo

La colección de Rashford también refleja sus valores personales. En el pectoral derecho tiene una extensa inscripción relacionada con su fe y su relación con Dios, en la que habla de las dificultades, el aprendizaje y el camino que cada persona recorre a lo largo de su vida.

Los tatuajes de Rashford / Archivo

Su compromiso contra el racismo también está representado en su piel. Uno de sus tatuajes más reconocibles reproduce la imagen de Tommie Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando ambos atletas levantaron el puño durante la ceremonia del podio como protesta contra la discriminación racial y en apoyo de los derechos civiles.

En la espalda también aparecen los rostros de Nelson Mandela, Malcolm X, Muhammad Ali y Bob Marley, cuatro figuras de enorme influencia que Rashford ha querido convertir en parte de su particular colección de referentes.

Con la llegada del 14, el futbolista vuelve a demostrar que sus tatuajes no son simples diseños. Cada número, imagen o frase está relacionado con una persona, un lugar, una creencia o una etapa de su vida. Y entre ellos ya figura también el dorsal con el que Rashford dejó su huella en el Barça.