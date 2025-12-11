Comprometido desde hace varios años con varios proyectos personales solidarios enfocados a los más pequeños, Marcus Rashford demostró este jueves que es mucho más que un jugador de fútbol.

El británico, de la mano de la Fundació Barça, visitó la Escola Vadruna del barrio del Raval y el Centre Comunitari Submarí de la Zona Franca, en Barcelona. Empezó su 'tournée' por el Raval, donde los niños y niñas de este centro que acoge a alumnos de 34 nacionalidades lo esperaban con una ilusión desbordante.

Un día muy especial

Era un día señalado. Nervios en la recepción, entre las profesoras, en el director. Lógicamente, todo tenía que salir a la perfección y la logística era muy complicada. Marcus llegó sobre las 15:45 en un furgón acompañado de empleados del club y de la Fundació. Ataviado con su habitual pañuelo en la cabeza (que luce también a menudo Raphinha), el internacional inglés, que venía de jugar una segunda mitad muy buena ante el Eintracht, accedió a la Escola Vadruna.

Marcus hizo un 'tour' por el centro, entregó una camiseta del Barça con el nombre 'Escola Vedruna' en el dorso, posó con el director y hasta se atrevió a decir algunas palabras en catalán. Siguió recorriendo los pasillo de esta escuela inclusiva y que hace una grandísima labor con el alumnado, algunos de ellos en riesgo de exclusión social.

Las preguntas de los niños/as

El siguiente paso, ir a una aula a responder las preguntas de los alumnos. Con un muy buen inglés, por cierto. Y la verdad que fueron cuestiones muy divertidas y que, en algún caso, hicieron rebanarse los sesos al ariete. "En el campo me siento libre, sin problemas. Si no gano un partido, es muy importante recordar de donde vienes", comentó Marcus, quien prometió celebrar el próximo gol haciendo las siglas 'VA', dedicado a la Escola Vadruna.

Rashford, el regalo anticipado de Navidad de varias escuelas de Barcelona / FC Barcelona

En Inglaterra fue fácil apasionarme por el fútbol

"El mejor consejo de mi madre es no tener miedo, si tienes una pasión no tengas miedo de mostrarla. En Inglaterra fue fácil apasionarme por el fútbol. También te aleja de los problemas", comentó Rashford a los alumnos. También aseguró que su comida favorita es el "pescado".

Respecto a su adaptación, Rashford comentó que "no solo los compañeros, la ciudad es perfecta. Es mi primera vez en un nuevo país y quiero aprender el idioma". El británico aseguró que él no leía libros de pequeño, que empezó a leer con 15 o 16 años. Y recomendó hacerlo a los chicos y chicas, a los que dio varios ejemplares de los dos libros que ha escrito, uno de ellos de novelas infantiles.

Rondito y partidillo

Luego llegó al patio y allí se formó la algarabía. Decenas de niños y niñas lo esperaban y algunos privilegiados pudieron participar en un rondo y luego en un partidito con el jugador, que estuvo solícito y sonriendo en todo momento. Implicadísimo.

Ya para finalizar el acto Marcus se dirigió a una de las aulas y atendió a la prensa para hablar de sus proyectos solidarios. "Para mí es algo natural, crecí rodeado de todo esto. Estoy muy feliz de todos los proyectos que he llevado a cabo, para los niños, para fomentar la lectura".

Infancia

"Mi infancia fue feliz, pero fue difícil. Mi madre nos tuvo que mantener a todos solo. A mis dos hermanos y mis dos hermanas. Pero siempre estaba feliz, gracias a ella soy la persona que soy hoy en día", explicó Rashford.

Rashford visitó la Escola Vadruna del barrio del Raval y el Centre Comunitari Submarí de la Zona Franca / FC Barcelona

"Me gusta intentar ver a los niños felices y cambiar un poco sus vidas. Es un gran proyecto y hay mucho que hacer en esta área. Ahora mismo es muy necesario y quiero enviar este mensaje. Para mí no estrabajo extra, sino que es algo que me sale natural", comentó el británico.

Riqueza cultural

"En mi escuela quizás no había tantas nacionalidades como aquí (34), pero era muy diverso. La escuela es una oportunidad de aprender a formarnos como personas, un espacio único, donde los niños deben sentirse seguros y cómodos", explicó sobre la escuela.

"Los niños estaban emocionados por mi llegada. Pero yo también. Siempre intento estar involucrado en estas cosas. Ver a chcios de varias nacionalidades, estoy acostumbrado a ello", matizó.