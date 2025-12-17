Rashford 'reaparece' y Ter Stegen abre el debate

Empezó como un trámite, apuntó a mal trago y terminó con final feliz. Durante más de setenta minutos el Guadalajara intentó arañar al conjunto de Flick, pero el Barça puso las cosas en su sitio en la recta final y terminó imponiendo la lógica en un partido incómodo, como ocurre a menudo en la Copa, territorio de desenlaces insospechados.

Flick apostó por un once experimental, pero con piezas de primer nivel. Experimental porque el alemán probó cosas inusuales –Casadó de lateral, Rashford de ariete, Lamine de mediapunta- pero la noticia más llamativa estuvo en la portería.

El encuentro arrancó con la inesperada titularidad de Ter Stegen y acabó con una intervención providencial suya para evitar el empate del Guadalajara antes de que Rashford sentenciara el encuentro. El inglés, que estaba destacando como asistente las últimas semanas, no marcaba desde el 2 de noviembre ante el Elche.

Son ya 7 goles y 11 asistencias esta temporada para Rashy, que ya sabe lo que es ver portería en las tres competiciones. Ante el Guadalajara empezó jugando como '9' pero mostró su mejor cara cuando pasó al extremo izquierdo. Marcó un tanto pero puedieron ser tres.

Andreas Christensen completó un buen partido en Guadalajara y marcó / Dani Barbeito

Christensen, el gran infravalorado

Le bastó al Barça un cabezazo de Christensen, que rebotó en Julio Martínez, para evitar un final agónico. El danés adelantó al Barça en el minuto 76 y volvió a demostrar que está para ser mucho más importante en este equipo. En LaLiga de Xavi ya fue uno de los mejores defensas del equipo y encuentros como el de ayer recuerdan que, con continuidad, puede ser diferencial.

Ganó el Barça, que suma con la de ayer seis victorias seguidas. Una racha, que si no contamos la Champions, se amplía a ocho. La última derrota en competiciones domésticas (Liga y Copa) fue ante el Madrid el 26 de octubre. La única derrota desde entonces fue en Stamford Bridge el 25 de noviembre.

Ante el Guadalajara ganó el Barça y confirmó el buen momento del equipo, que sigue dando pasos adelante. El conjunto azulgrana dejó su portería a cero en un partido como visitante por primera vez entre todas las competiciones desde el 16 de agosto ante el Mallorca en LaLiga, poniendo fin a su peor racha encajando fuera (10 partidos) desde febrero de 2024 (12).

Ter Stegen fue titular / Dani Barbeito / SPO

Una buena noticia para el Barça, que necesita mejorar su estructura defensiva si quiere competir con los mejores. Ante el Guadalajara lo logró con Ter Stegen en la portería. Su titularidad no desactivará todo el ruido que hay su alrededor, porque el propio Flick le dio más trato de anécdota que de categoría. “Es solo para el partido de hoy”, recalcó el técnico cuando le preguntaron si Ter Stegen pasaba a ser el segundo portero.

El encuentro sirvió para anunciar al mundo que Ter Stegen está de vuelta. Pero no para aclarar su rol esta temporada en el Barça. ¿Será Szczesny o Ter Stegen la alternativa a Joan a partir de ahora? De momento, Flick parece no haber tomado una decisión definitiva. En un momento donde el club ni siquiera cierra una salida del meta alemán en enero, Flick hace equilibrios.

El dilema de la portería no parece quitarle el sueño a un Flick que ve como su equipo sigue dando pasos adelante. Líder de LaLiga, y en progresión en la Champions, ya está en octavos de Copa.