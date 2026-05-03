El Rashford más quirúrgico agita el debate

Marcus Rashford es uno de los futbolistas más indescifrables de la plantilla del Barça. Como ya ocurría con Dembélé, es capaz de hacer una jugada memorable y minutos más tarde fallar un control aparentemente sencillo. Rashford nunca deja de sorprender.

Su última ‘excentricidad’ es jugar algunos de sus mejores minutos con el Barça en la banda derecha. En El Sadar fue otra vez suplente -Flick siguió apostando por la fórmula de los cuatro mediocampistas- pero tuvo un impacto inmediato en el partido.

Esta vez con un centro que -se vio en directo- imaginó y se tomó su tiempo para ejecutar. Esta vez sí levantó la cabeza, vio a Lewandowski y puso el balón en la cabeza del polaco. En pleno debate sobre su fichaje, Rashford sigue haciendo números con el Barça: son ya 14 goles y 12 asistencias.

En otras palabras: ya ha participado en 26 goles, unas cifras inalcanzables para cualquier otro cedido en la élite esta temporada. Incluso ahora, en un rol más secundario y con su juego colectivo bajo debate, sigue dejando claro que, sin ser un crack indiscutible, tiene momentos en los que se le parece mucho.

Sus roles esta temporada

A pesar de los distintos roles que ha tenido esta temporada, Rashford está mostrando una actitud muy positiva. Rashford ya ha explicado en varias ocasiones que venía a sumar en un equipo campeón. Las lesiones de Raphinha le dieron continuidad en el arranque de temporada y tuvo noches grandes como ante el Newcastle.

Fueron semanas en las que demostró que era muy difícil no hacer cifras con su golpeo. Pero las dudas con él nunca fueron sobre su talento, sino más bien sobre su inconsistencia y trabajo defensivo.

La gran decisión del Barça será ver qué hace este verano con el futbolista. De momento, el United es inflexible: el precio es de 30 millones y el club azulgrana se lo piensa.