Rashford la quiere volver a liar en Inglaterra

Vuelve Marcus Rashford a tierras inglesas, de donde salió tras deteriorarse su relación con el entrenador del Manchester United, Rúben Amorim, y después de una cesión en el Aston Villa que no tuvo el final deseado a causa de una lesión. El extremo es una figura importante en su país, pero necesita, de alguna forma, redimirse y volver a ser profeta en su tierra. Sabe que el foco y la atención mediática (sobre todo, si no llega a tiempo para jugar Lamine Yamal) estará puesto sobre su actuación en un partido que tendrá un componente muy especial para el de Manchester: su primer encuentro de Champions League con una camiseta diferente a la de los 'red devils'.

Marcus Rashford responde al Test SPORT / SPORT TV

Once temporadas al máximo nivel desde que subiera al primer equipo del ManUnited en la 2015/2016 dan para mucho. Para marcar 138 goles en 426 partidos oficiales con los de Old Trafford, a los que hay que sumar 4 dianas la pasada temporada en 17 participaciones con el Aston Villa de Unai Emery. Muchos goles de los que 5 han sido al Newcastle United, el rival del Barça este jueves.

Precedentes ante los 'magpies'

Los 'magpies' no son el rival que se le da mejor a Rashford (es el Leicester, con 8 tantos), pero sí de los que se le dan mejor. De los 5, 2 fueron en Saint James' Park, el feudo de enfervorizados 'geordies', como se les conoce a los habitantes de Newcastle y las zonas cercanas, con su particular dialecto propio. La campaña 2020/2021, se lució, porque además de marcar, asistió a Bruno Fernandes y a Wan-Bissaka para la goleada 1-4 (la otra asistencia ante las 'urracas' se la había dado 4 años antes a Paul Pogba).

Pero el gol más importante de Rashford ante el Newcastle llegó en Wembley, en la final de la Carabao Cup en febrero de 2023 para el definitivo 2-0 que sentenciaba el título para los 'red devils'. Marcus ganó seis títulos con el United (entre ellos, la Europa League 2016/2017) y a nivel personal, fue elegido en dos ocasiones el mejor futbolista en Inglaterra (2019/2020 y 2022/2023), además de máximo realizador de la EFL Cup (6 goles) y de la Europa League, ambos de la campaña 2022/2023, su mejor año futbolístico.

Marcus Rashford, con el Manchester United / LAP

Necesidad de reivindicarse

Pero el fútbol tiene memoria corta y Marcus Rashford, a sus 27 años y tras toda una vida en Inglaterra, ha llegado al Barça a préstamo para volver a relanzar su carrera. No lo tiene fácil en un equipo de la máxima exigencia como es el de Hansi Flick, pero tras una pretemporada ilusionante y unos primeros partidos oficiales en los que dejó dudas (sobre todo cuando el técnico le hizo jugar por el centro), contra el Valencia ya se empezó a ver una buena muestra de lo que puede dar el delantero inglés.

Rapidez, verticalidad, asociación... sobre todo destacó el centro a Raphinha para marcar el brasileño el segundo de los seis goles con los que el Barça arrolló a los ches en el Estadi Johan Cruyff, y que precedió una buena jugada individual.

Precisamente, el de Porto Alegre es la máxima competencia para Marcus en el extremo izquierdo, aunque si no está Lamine, puede pasar a la derecha y mantener Rashford la titularidad. Seguro que Hansi Flick también tendrá en cuenta la especial motivación con la que el inglés afrontará este gran partido europeo en su tierra.