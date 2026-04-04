Rashford quiere luchar por su continuidad en el Barça: golazo ante el Atlético

Marcus Rashford ha sido protagonista durante las últimas semanas al cuestionarse su continuidad. En el Barça no tenían claro fichar al extremo inglés por el montante económico de la operación. Se deben pagar 30 millones de euros al Manchester United y asumir un contrato alto a pesar de que el futbolista está dispuesto a rebajarse el sueldo para seguir. Con esta duda, Rashford curiosamente está obligado a ganar protagonismo por la lesión de Raphinha y el inglés quiere luchar por su continuidad. Y ante el Atlético demostró que quiere seguir y ponerle las cosas complicadas al club. Rashford fue uno de los atacantes más activos del partido y marcó el gol del empate cuando peor lo estaba pasando el Barça.

No hay duda del rendimiento que está dando Rashford en el Barça esta temporada. Lleva 11 goles y 10 asistencias convirtiéndose en uno de los atacantes más decisivos del equipo. Y eso que, últimamente, o no jugaba mucho o salía como revulsivo en los partidos. El inglés había tenido algunos problemas físicos que le habían relegado al ostracismo y quería demostrar su clase con más protagonismo. Y lo hizo en el mejor escenario dejando claro que puede tener galones como el que más.

Rashford salió hipermotivado ante el Atlético. Quiso siempre el balón y aprovechó la velocidad desde el inicio. Y puso en aprietos a la zaga del Atlético, que se mostró muy agresiva desde el primer minuto. Mientras Lamine Yamal intentaba crear espacios y superioridad, el inglés apostaba por encarar con velocidad. Tuvo algunas ocasiones y, sobre todo, creó mucho peligro haciendo que la defensa rival tuviese que atrasarse.

Y más cosas. Con Rashford sobre el terreno de juego, las pelotas a balón parado tienen otra dimensión en el Barça. Su golpeo siempre es peligroso y medido. Y es una alternativa para que el Barça cree peligro en faltas y córners. Ayuda mucho el inglés en este ámbito y Hansi Flick tiene claro que es el gran especialista del equipo. Rashford jugó muy bien e hizo casi olvidar a un futbolista tan fundamental como Raphinha, al que aún le queda mucho tiempo de baja.

Rashford está dispuesto a demostrar que vale como titular en este Barça y que no solo está como fondo de armario. En esta última condición está claro que la operación de su fichaje es un lujo, pero como pieza que opte a las rotaciones en el once titular, sí puede valerlo. Rashford tiene poco más de un mes para demostrarlo y ha comenzado de la mejor forma posible. Si sigue así es imparable y, quizás, pueda seguir.