Problema Rashford

Marcus Rashford puede dinamitar la planificación del Manchester United. El club inglés está acelerando los trámites para conseguir su salida y priorizando una venta definitiva, pero de momento están atados de pies y manos porque el Barça tiene prioridad sobre el jugador hasta finales de junio. Según el 'Daily Mail', el United tiene decidida la marcha del internacional inglés, pero debe acordarla en las próximas semanas para avanzar en la contratación de Rafa Leao, extremo del Milan. Si Rashford regresa y no se quiere ir, el equipo inglés no podrá afrontar esta operación de mercado y su margen de maniobra quedaría muy limitiado. Rashford se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el United y en el Barça lo tienen perfectamente claro.

La idea del United es deshacerse de Rashford, sobre todo, para ahorrarse su salario. Tiene firmado contrato hasta el 2028 con una ficha anual cercana a los 20 millones de euros netos y los dirigentes del club no están dispuesta a asumirla. Rashford siempre ha priorizado quedarse en el Barça, pero ya empieza a verse fuera de la entidad blaugrana y había abierto la opción de regresar a Manchester aunque ahí tendría la puerta cerrada por sus conflictos internos con el club y por su salario.

En este escenario, y según la información del 'Daily Mail', tanto Arsenal como Bayern estarían monitorizando su futuro para intentar pescar en río revuelto. Esl futbolista habría sido ofrecido a estos dos clubs y también al Newcastle, pero por ahora no ha habido movimientos. Y es que ninguno de estos tres equipos quiere pagar traspaso si debe asumir íntegramente el salario del jugador. Es una situación muy, muy complicada.

El Barça ha hecho números y considera absolutamente inasumible una operación de traspaso quedándose la ficha del jugador. Rashford está dispuesto a hacer un esfuerzo importante si se le da un contrato a más largo plazo, pero las cuentas no cuadran para hacer un esfuerzo sobre un jugador que ha cumplido pero que no se ha ganado la titularidad. En el Barça, la decisión está prácticamente tomada, pero también están a la expectativa porque podría abrirse la posibilidad de una nueva cesión. Hoy por hoy está más fuera que dentro y el jugador lo sabe.

Es por ello que el entorno de Rashford ha comenzado a trabajar en distintas vías, incluida la opción de regresar a Manchester, para definir su futuro. Hace unas semanas se veían en el Barça, pero esta puerta de está cerrando y habrá que ver cuál es su nuevo destino.