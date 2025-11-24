Rashford ya sabe lo que es poner patas arriba Stamford Bridge: "Un rayo caído del cielo"

Marcus Rashford (28 años, Manchester) se medirá este martes al Chelsea en Stamford Bridge, un equipo y un estadio que le resulta familiar. También el rival que ha sufrido la versión más contundente de 'Rashy': 6 goles y 5 asistencias en 21 partidos, su víctima favorita.

En los recopilatorios de sus mejores jugadas siempre aparece uno de los goles que le marcó al Chelsea. 'Sky Sports' lo describió así el 31 de octubre de 2016: "Su impresionante tiro libre fue al estilo de Cristiano Ronaldo y permanec­erá mucho tiempo en la memoria. También ejecutó su penalti con calma, engañando a Willy Caballero, y su velocidad y verticalidad al contraataque lo convirtieron en una amenaza hasta su sustitución en los minutos finales. Ya son cuatro goles en cuatro partidos para el delantero".

'The Guardian' fue aún más allá cuando describió el golpe desde 35 metros como "un rayo caído del cielo". "El United moderno ha sido demasiado conservador, demasiado anodino, y ha presentado demasiados equipos sin el coraje necesario para rendir bajo presión. No esta vez, sin embargo. Esta vez hubo magia", empezaba diciendo la crónica.

"Se materializó cuando Marcus Rashford, que cumple 22 años el jueves, se colocó ante un lanzamiento de falta en el minuto 73 y decidió probar suerte desde 30 yardas. Jugadores menores quizá no habrían tenido la confianza, pero Rashford confió en su técnica y produjo algo especial, aturdiendo a Stamford Bridge con un misil que serpenteó por el aire y se coló por la escuadra. “Un rayo caído del cielo”, dijo Frank Lampard. “Ningún equipo puede detener eso”. El United se impuso ese día al Chelsea en Stamford Bridge (1-2) para clasificarse a los cuartos de final de la Carabao Cup con una victoria.

Un doblete que hizo soñar al United

No sería el único gran momento de Rashford ante el Chelsea. En 2019 los Red Devils aplastaron a los Blues por 4-0 en Old Trafford en la jornada inaugural de la temporada, con Rashford anotando un doblete para ayudar a sentenciar el partido.

El exfutbolista, Garth Crooks, destacó entonces una faceta que acompañó a Rashford en sus mejores días. "Siempre he admirado a los jugadores de grandes partidos”, dijo Crooks. “Cuanto más grande es el partido, más parece disfrutarlo Marcus Rashford".

En el último duelo ante el Chelsea, esta vez con la camiseta del Aston Villa, también fue decisivo con dos asistencias a Asensio para remontar el encuentro (2-1). Este martes se medirá de nuevo al conjunto londinense en un momento abierto de su carrera. Cedido por el United al Barça, pero sin tener claro que ocurrirá en verano, y cumplidos recientemente los 28 años.

Un nuevo escenario con Raphinha

Rashford ha sabido aprovechar la baja de Raphinha y sus números (6 goles y 9 asistencias en 16 partidos) son prometedores. Una aportación ofensiva que contrasta con algunos lunares defensivos y la sensación de que aún de que no fluye en el juego colectivo.

El inglés, además, acaba de superar una gripe que le impidió jugar ante el Athletic y no es segura su titularidad. Ferran supo aprovechar la oportunidad en el estreno del Camp Nou y marcó dos goles ocupando el extremo izquierdo. Además, Flick ya recuperó a Raphinha el sábado, así que crece la competencia en la banda izquierda.

Rashford tiene a favor que conoce mejor Stamford Bridge y que ya demostró ante el Newcastle, con un doblete espectacular, que puede hacer estragos cuando los partidos se juegan a ritmo Premier y hay espacio para correr. El domingo, una vez superado el resfriado, ya avisó que está listo para el reto. "Encontrándome mejor y de vuelta con el equipo".