Rashford puede pescar en el 'lío' Raphinha

Marcus Rashford empezó su andadura como azulgrana ilusionando a la afición barcelonista con su notable desempeño durante la pretemporada. Sin embargo, en sus tres primeros encuentros oficiales, el delantero inglés se ha encontrado con contextos de partido en los que no ha podido hacer gala de sus virtudes como futbolista. Además, el buen rendimiento de Ferran y Raphinha en la línea de ataque le ha hecho que ver deberá trabajar duro para hacerse un hueco en el once.

Hansi Flick confía plenamente en el jugador cedido por el Manchester United, que este fin de semana podría tener una oportunidad de oro para lucirse. El motivo es claro: todo apunta a que Raphinha jugará con Brasil en el choque de este martes (1.30 del miércoles en España) ante Bolivia en El Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Ancelotti dijo en rueda de prensa que haría rotaciones, pero el jugador del Barça parece fijo en la mediapunta al ser el líder de la 'Canarinha'.

De todos modos, juegue o no, Raphinha deberá afrontar un viaje trasatlántico en su regreso a Barcelona. Así, más allá del jet lag, tendrá tres entrenamientos previos al partido ante el Valencia y uno de ellos debería estar centrado en la recuperación. Esto abre la puerta de la titularidad a Marcus Rashford, que podría partir de inicio ante el conjunto ché en el primer encuentro del equipo azulgrana como local en el presente curso.

Ante las lesiones ya conocidas de Gavi, De Jong y Balde en este inicio de curso, el técnico alemán no quiere arriesgarse a perder más efectivos teniendo en cuenta además que la Champions League comienza el jueves de la semana siguiente con el exigente duelo ante el Newcastle. Por lo tanto, lo más plausible es que Raphinha parta desde el banquillo en el partido del domingo contra el cuadro de Corberán.

Marcus Rashford en el partido de la selección inglesa ante Andorra. / EFE

El principal candidato para relevar al brasileño es Marcus Rashford que pescaría en el lío y regresaría al once. El internacional inglés está trabajando duro para recuperar su mejor nivel y se siente cada vez mejor físicamente. Su seleccionador, Thomas Tuchel, alabó la actitud del jugador azulgrana después del choque ante Andorra: "Mientras entrene como lo ha hecho y se comporte y esté activo y vivo en el grupo, siempre confiaremos en él y le apoyaremos. Veo que lo intenta, eso es para mí lo más importante: que se mantenga positivo y que entrene de momento con la actitud adecuada, con una sonrisa y con mucha calidad", dijo Thomas Tuchel.

Un escenario propicio ante el Valencia

Hasta el momento, el canterano del United ha disputado tres partidos en los que no se ha encontrado con escenarios favorables para su estilo de juego, especialmente, por la falta de espacios en el último tercio rival. En su debut ante el Mallorca entró en el minuto 70 en la posición del '9' con el encuentro prácticamente resuelto y un conjunto bermellón con nueve jugadores encerrados atrás, por lo que fue complicado que sus compañeros le encontrasen.

Contra el Levante, partió como titular por el flanco izquierdo, su posición ideal, y ya mejoró sus prestaciones. Sin embargo, fue víctima del de los dos goles del conjunto valenciano en la primera mitad y Flick le sustituyó en el descanso para desplazar a Raphinha a la banda. Por último, ante el Rayo también salió como revulsivo, pero estuvo en la línea del resto del equipo, mostrándose errático.

Marcus Rashford en el partido ante el Rayo Vallecano. / Dani Barbeito / SPORT

No obstante, este domingo ante el Valencia podrá tener la oportunidad de desplegar su potencial ofensivo tirando desmarques a la espalda de la defensa. Aunque lo más probable es que Carlos Corberán apueste por un planteamiento más conservador para evitar las goleadas de la temporada pasada, se espera que el partido sea más abierto que los choques anteriores.

Cabe recordar que en este 2025, el Barça de Hansi Flick endosó un 7-1 al Valencia en LaLiga y un 0-5 en Mestalla en la Copa del Rey. Muchos de los goles fueron en contraataques y en desmarques en profundidad que aprovecharon jugadores como Fermín López o Ferran Torres. Entre los dos encuentros, el de Foios anotó cuatro dianas y el canterano tres.