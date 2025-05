Rashford ofrece fórmulas para fichar por el Barça

Marcus Rashford ya estuvo cerca de fichar por el Barça en el mes de enero. El internacional inglés iba a salir del Manchester United y se ofreció al club blaugrana en calidad de cedido, aunque la operación no llegó a buen puerto porque el Barça priorizó las renovaciones antes que incorporarle. Rashford salió hacia el Aston Villa, dónde ha mostrado su enorme calidad y ahora sigue presionando para poder jugar en el Camp Nou. El futbolista ha ofrecido fórmulas para intentar que su llegada se lleva a cabo en el mercado de verano, pero en el Barça no se ha tomado ninguna decisión porque hay otras opciones para reforzar la delantera.

El primer paso de Rashford fue ponerse en manos del agente, Pini Zahavi, para encarrilar su llegada al Barça. Zahavi tiene una gran influencia en el club blaugrana y ya posibilitó la incorporación de Robert Lewandowwski primero y, luego, Hansi Flick. El fubolista inglés había utilizado otra vía durante el mes de enero, con un agente español, pero no consiguió el objetivo y está a la espera que las cosas acaben en buen puerto este verano.

Para ello, Rashford, a través de su entorno, ha ofercido opciones para que la operación sea asumible. Y la primera de ellas es intentar forzar una cesión por una temporada con opción de compra. Esta vía, por ahora, no se contempla en el Manchester United, que lo que desea es desprenderse del futbolista de forma definitiva a través de un traspaso. Rashford tiene las puertas cerradas del United por su mala relación con el club y con el entrenador, Ruben Amorim, y ven clave lograr una venta importante para poder reforzarse. El United está pidiendo unos 40 millones de euros, cifra que el Aston Villa, equipo en el que está cedido, pagaría.

La otra cuestión es que Rashford sí que estaría dispuesto a rebajarse el salario para venir al Barça, algo que no haría con otros clubs que lo desean. El jugador tiene claro que se trata de una enorme oportunidad para revitalizar su carrera y cree que el equipo blaugrana es ahora un proyecto ganador para el presente y el futuro. Rashford va a tener propuestas importantes de la Premier y de Arabia Saudí, pero su deseo es claro y pasa por ir al Barça.

El salario del jugador es un auténtico problema. Rashford es uno de los futbolistas que más cobra en la Premier y las cifras son inasumibles para el Barça. El hecho de que el jugador haga un esfuerzo podría ayudar porque el United no va a pagar nada para con total seguridad y habría que ver si abriría una puerta a una cesión. Rashford tiene contrato hasta el 2028 y en la cesión al Aston Villa hay una opción de compra, pero el club de Birmingham tampoco está por la labor de asumir su ficha. Todo está en manos del futbolista, que quiere elegir su destino.

El Barça tiene clara la situación y también de que se trata de un futbolista importante y que podría ir como anillo al dedo al proyecto. Quieren reforzar el ataque con un extremo potente en una operación que consideran estratégica y se van a tomar su tiempo. Y habrá que ver si Rashford espera. Pini Zahavi viaja regularmente a Barcelona y en los últimos días cenó con el presidente, Joan Laporta, para hablar de Flick y seguramente de Rashford. Que quiera venir es un punto a favor, pero el tiempo también puede jugar en contra.