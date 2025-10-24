De Rashford a Mastantuono: los debutantes del clásico

El clásico es el partido más esperado en LaLiga española. Millones de espectadores seguirán el duelo del Bernabéu por televisión y la expectación es máxima. Muchos de estos futbolistas podrán ser protagonistas en el campo de un espectáculo que maravilla al mundo entero.

Por parte del Barça, Rashford es el debutante con más tablas. Ya sabe lo que son partidos de esta naturaleza defendiendo la camiseta del Manchestser United. La gran rivalidad con el Liverpool marca el plato fuerte de la temporada en la Premier League. Rashford será titular con la duda de si se mantendrá en el centro de la delantera o pasará a su posición natural en la banda izquierda.

El resto de debutantes barcelonistas ya serían jóvenes. Marc Bernal y Roony Bardghji son los futbolistas de la primera plantilla con más posibilidades de tener minutos. La grave lesión de rodilla impidió a Bernal medirse a los blancos la temporada pasada y, en esta ocasión, estará en el banquillo junto Roony. El sueco cada vez se está soltando más y su papel de revulsivo puede ser importante.

Los canteranos convocados también vivirán un día especial. Dro, Jofre, Toni Fernández, Juan Hernández o Xavi Espart son futbolistas que pueden entrar en la lista, así como los porteros Diego Kochen y Eder Aller. El guardameta titular, Joan Garcia, se quedará con las ganas de estrenarse en un clásico por su lesión en la rodilla. No podará sacarse la espina de los cuatro goles que encajó con el Espanyol la temporada pasada.

No te pierdas el Clásico en DAZN

En cuanto al Real Madrid, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold vuelven de sendas lesiones, con más opciones para el internacional español de debutar en un partido contra el eterno rival que el inglés ya que Federico Valverde está muy asentado en esta posición a la espera del regreso de Dani Carvajal.

En el otro perfil, el izquierdo, Álvaro Carreras quiere rememorar como blanco su buen papel con el Benfica ante el Barça la temporada pasada. Sus subidas fueron un incordio constante y el Barça se libró de él en la vuelta de los octavos de final de la Champions League por acumulación de amonestaciones. De todos modos, Carreras debe ser más comedido en el Real Madrid ya que por delante tendrá presumiblemente a Vinicius, quien aporta mucho en ataque, pero poco en defensa.

Franco Mastantuono, en el gran clásico del fútbol argentino frente a Boca Juniors / EFE

A quién no le debe pesar jugar un partido con tanta presión es a Franco Mastantuono. A sus 18 años, llegó a España con tres duelos frente a Boca Juniors en su currículum, con un balance de dos victorias y un empate. La presión ambiental no le debería venir grande.

Muchos más nervios puede tener el joven Gonzalo García. Su papel es de secundario en este Real Madrid, pero puede entrar en cualquier momento para ocupar una de las posiciones de ataque. Xabi Alonso lo ha ascendido al primer equipo y es uno más dentro de la dinámica principal del conjunto madridista.

Así pues, el clásico del Bernabéu tendrá un significado especial para los posibles debutantes. Un partido que, para bien o para mal, puede marcar la carrera de un futbolista por el impacto mediático que conlleva. A nivel de clubs, no hay nada más grande que un Real Madrid-FC Barcelona.