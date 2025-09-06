Rashford, de más a menos

Marcus Rashford fue titular y disputó 68 minutos en el Inglaterra-Andorra disputado en el Villa Park de Birmingham hasta que Thomas Tuchel, que pese a la victoria por 2-0 sigue sin dar con la tecla de los 'Three Lions', le sustituyó por Anthony Gordon, con quien se verá las caras el próximo 18 de septiembre en la visita del Barça a Newcastle para abrir una ilusionante Champions League.

Impresionante arranque

Rashford arrancó pegado al extremo izquierdo y lo hizo con muchas ganas. Solo empezar el partido, a los 2 minutos, se marcó una acción personal que levantó al público de sus asientos. Tiró al suelo con un dribling a su marcador, Biel Borra, luego le hizo un 'caño' para llegar a línea de fondo y cuando entró en el área intentó un autopase y reclamó un penalti que el colegiado no señaló.

Poco después, en el 7', volvió a encarar y desbordar, pero Declan Rice no llegó a su pase. El arranque 'meteórico' del azulgrana se fue diluyendo con el paso de los minutos y le costó volver a aparecer en el entramado ofensivo de una Inglaterra muy espesa ante la férrea defensa de los andorranos. De hecho, el primer gol de los locales fue en propia puerta.

Rashford ya no volvió a ser protagonista hasta el inicio de la segunda mitad, cuando en el minuto 50 no acertó a rematar entre los tres palos un rechace de Iker Álvarez a disparo de Eze. Fue su gran oportunidad para marcar el que hubiera sido su decimoctavo tanto con la selección inglesa en su internacionalidad número 63, pero lo desaprovechó el de Manchester.

En los 68 minutos que estuvo Rashford en el césped del Villa Park (fue sustituido inmediatamente después del 2-0 de Declan Rice), Rashford tocó el balón en 44 ocasiones, tuvo una precisión en el pase del 77 por ciento (24 acertados de 31) y acertó en la mitad de los regates (2 de 4) que intentó.

13 balones perdidos

Pero su estadística más negativa, sin duda, fueron los 13 balones perdidos, si bien hay que señalar que Rashford arriesga mucho en su juego en acciones que no siempre pueden salir bien.

La Inglaterra de Marcus Rashford vuelve a jugar el próximo martes (20.45h) ante Serbia en el mítico Pequeño Maracaná de Belgrado.