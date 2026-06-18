Rashford mantiene el pulso: solo Barça

Marcus Rashford fue uno de los grandes protagonistas del estreno de Inglaterra en el Mundial. El blaugrana perdió de entrada la partida con Anthony Gordon en el once titular, pero volvió a demostrar su pegada al marca el gol que acabó por sentenciar la victoria de los británicos ante Croacia. Rashford volvió a demostrar que es un futbolista diferencial ofensivamente y en el Manchester United creen que se va a revalorizar en la cita mundialista por lo que se frotan las manos con un posible traspaso en este mercado de verano. Pese a todo, el jugador mantiene su pulso con su club y tiene claro que la única salida que valorará es el Barça. No pierde la esperanza de continuar en el club blaugrana a pesar de la llegada de Gordon.

Rashford terminó la temporada con la promesa de Hansi Flick de que harían lo posible para mantenerle en la plantilla de cara al futuro. No le aseguró nada al cien por cien, pero el cuerpo técnico está satisfecho del rendimiento del inglés a pesar de que a partir de enero tuvo una caída en su rendimiento. Se ha adaptado bien y lo más importante es que aceptó su rol en el equipo y fue decisivo cuando le tocó salir al terreno de juego. El principal problema que siempre ha tenido el Barça es el precio total de la operación, con el traspaso y el salario del futbolista. El club blaugrana decidió no ejercer la opción de compra de 30 millones de euros a pesar de que Rashford estaba dispuesto a rebajarse el salario de forma importante.

El escenario está totalmente abierto y aquí cada uno juega su papel teniendo en cuenta que el mercado va a ser largo por la celebración del Mundial. El United no le quiere en su plantilla y así se lo ha comunicado y solo estudiará ofertas de traspaso, pero esa postura es solo ahora. Habrá que ver lo que sucede a finales de julio o agosto cuando el tiempo se eche encima porque, entonces, la postura puede variar. Aquí lo importante es la determinación del futbolista en jugar en el Barça, lo que puede bloquear absolutamente su salida y provocar una situación límite que podría beneficiar al club blaugrana.

El futbolista es plenamente consciente del riesgo que puede asumir, pero por ahora va a esperar confiando en sus posibilidades en el Barça. Solo una cosa podría hacerle cambiar de planes. Y es que Unai Emery le vuelva a llamar para su Aston Villa y las cifras cuadrasen entre todas las partes. Rashford también está muy agradecido por los seis meses que pasó cedido en Birmingham y esa es una de las pocas puertas que no cerraría en estos momentos. Hoy por hoy, no se ha dado este movimiento porque el Aston Villa tampoco desea pagar traspaso.

En el Barça tienen claro que Rashford es un muy buen jugador, pero ahora las prioridades son otras. No está descartado, pero todo se decidirá en función de los próximos movimientos de mercado, en los que habrá que ver si el Barça es capaz o no de firmar a un delantero centro de primer nivel y si habrá salidas y ventas necesarias. Hay que tener en cuenta que Bardghji también puede salir por lo que podrían faltar extremos.