Rashford manda un mensaje y el Barça se frota las manos: “No solo a veces"

Marcus Rashford atraviesa uno de sus momentos más sólidos de los últimos años, un pico de forma que justamente ha coincidido con su llegada como cedido al FC Barcelona. El delantero inglés, que suma tres goles y cinco asistencias en sus primeros siete encuentros como azulgrana, ha aprovechado el parón de selecciones con Inglaterra para reflexionar sobre su rendimiento y el camino recorrido hasta recuperar la estabilidad perdida en sus últimos años en el Manchester United.

En declaraciones a la cadena ITV Sport, el atacante reconoció que la consistencia es su gran asignatura pendiente: “Sin duda, la consistencia es una parte fundamental. Siento que he estado en un entorno inconsistente durante mucho tiempo, así que es aún más difícil ser consistente”, explicó Rashford, en una entrevista en la que habló sobre su evolución y sus objetivos inmediatos.

Rashford, celebrando su mejor gol con la camiseta culé ante el Newcastle / Jon Super / AP

El futbolista, cedido por el United con una opción de compra de entre 30 y 35 millones de euros, ha encontrado en Barcelona un contexto que le está ayudando a reencontrarse consigo mismo. Tras varios años marcados por los altibajos y los continuos cambios de entrenador en Old Trafford, así como una cesión al Aston Villa la temporada pasada, el atacante parece haber recuperado la confianza bajo las órdenes de Hansi Flick, que le ha otorgado libertad en el frente ofensivo:

“Estoy completamente de acuerdo, la consistencia es lo que necesito aportar a mi juego y estoy intentando hacerlo. Quiero estar a mi mejor nivel, no solo a veces, sino tan a menudo como sea posible”, añadió el delantero inglés, que en apenas dos meses ya ha dejado huella tanto dentro como fuera del vestuario culé.

Rashford insistió también en la importancia de la estabilidad como elemento clave para rendir de forma regular: “Cuando la gente habla de consistencia, para ser consistente en cualquier cosa, no solo en el deporte, necesitas variables constantes en tu vida y en la forma en la que entrenas. En mi carrera hemos tenido muchos cambios, pero tengo que mirar hacia adelante. Esa es una de las cosas que quiero corregir y mejorar para estar a mi mejor nivel más a menudo”.

Foto de archivo del director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza, Deco / EFE

En el Barça, mientras tanto, la dirección deportiva está satisfecha con la evolución del inglés, que llegó como plan C tras no conseguir los fichajes de Nico Williams y Luis Díaz. Rashford aterrizó con el cartel de incógnita y en muy poco tiempo se ha convertido en una pieza importante debido a las numerosas lesiones en el frente ofensivo de los de Flick.

Como dijo Deco en sus diversas entrevistas en los últimos días de parón, desde los despachos del Camp Nou no se descarta ningún escenario, pero el portugués ha dejado claro que todavía es demasiado pronto para pensar en una decisión final sobre su futuro como azulgrana a largo plazo.