Rashford, en Mánchester con permiso del club, no entrena con el grupo

Marcus Rashford no ha acudido hoy a la Ciudad Deportiva para entrenar con el grupo. El delantero tenía permiso del club y de Hansi Flick para no hacerlo y ha viajado a Mánchester para trabajar con un preparador físico personal con la intencion de mantener el tono en un tramo de temporada tan intenso.

El británico atraviesa un gran momento y el cuerpo técnico quiere que lo mantenga. Por eso ha hecho trabajo individual en un centro de alta intensidad al que suele acudir cuando viaja a su ciudad natal cuando quiere llevar a cabo sesiones más específicas que las habituales. Es una decisión acordada de la que el club tiene constancia. De hecho, el propio jugador compartió en Instagram varias imágenes de su recuperación en el gimnasio.

Novedades en la Ciutat Esportiva

Durante la mañana, el resto de la plantilla se ejercitó en las instalaciones del club con la novedad de Dani Olmo, que hizo trabajo con el grupo dos semanas después de lesionarse con la Selección Española. Rashford, en cambio, completó sus tareas en Mánchester bajo la supervisión de su entrenador personal, en contacto con los preparadores del equipo.

Está previsto que el jugador regrese mañana a Barcelona y se reincorpore al trabajo con el grupo. Si no hay imprevistos, participará en la sesión completa y quedará disponible para el partido de este fin de semana ante el Elche. En los próximos días se espera recuperar a jugadores importantes para que poco a poco vayan entrando en la dinámica de grupo y así recuperar efectivos antes del intenso tramo de temporada que viene.