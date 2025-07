Rashford-Luis Díaz, un movimiento estratégico de Deco

No venderemos que es un 'win-win' de manual porque sería hipócrita hacerlo. El Bayern de Múnich, como era de esperar, se ha llevado finalmente el gato al agua con Luis Díaz. El colombiano aterriza en Múnich tras pagar la entidad bávara 70 millones fijos más otros cinco de variables. Por unos breves momentos, parecía que el FC Barcelona se disponía a mantener un 'pulso' con el gigante alemán por el atacante cafetero. Pero la realidad estuvo muy lejos de eso.

Decíamos lo de no ser hipócritas porque es cierto que internamente Luis Díaz era el favorito para reforzar el extremo izquierdo, la gran prioridad que transmitió Flick al área deportiva para dar un salto de calidad de cara al próximo curso. Pero no es menos cierto que la directiva era conocedora de que el Liverpool iba a ser un hueso casi imposible de roer y que las pretensiones de los 'reds' sobrepasarían lo que se podía permitir el club azulgrana. El Barça tenía en mente hacer el esfuerzo y pagar por Nico los 58 millones de la cláusula (más el IPC), pero la entidad británica se descolgaba por encima de los 70 'kilos'. Y eso era algo inasumible.

LA REUNIÓN DE FINALES DE MAYO

De esta forma, Deco nunca dejó de lado ni desactivó la vía de Marcus Rashford. El director deportivo azulgrana mantuvo una reunión que desvelamos en SPORT a finales de mayo con el hermano y agente de Marcus. Se pusieron las cartas encima de la mesa: el delantero inglés quería Barça sí o sí e iba a esperar lo que hiciera falta. Flick y el Barça tenían interés, pero primero tenían que ver cómo iban a evolucionar los acontecimientos. Tema Nico. Tema Luis Díaz.

UN PLAN C EN LA RECÁMARA

Con Rashford en la recámara y dispuesto a todo para vestir de azulgrana, Deco se guardaba un as en la manga, un plan B o C que estaba ahí por si fallaban las dos opciones principales. Y era consciente el lusobrasileño de que era algo que perfectamente podía suceder, que no salieran bien ambas cosas. Por la situación económica del club, por problemas de inscripción (algo que se olían con Nico porque había sucedido lo mismo el verano anterior). Y en el caso de Luis por la imposibilidad, como decíamos, de mantener un duelo con el músculo económico del Bayern.

Bojan Krkic con Deco en el Estadi Olímpic Lluís Companys. / Dani Barbeito

Transcurrieron las semanas y todo llevó a abrir de nuevo el cajón de Rashford, que Deco se había encargado de mantener vivo y candente. Y en muy pocos días se cerró una operación que beneficiaba a todas las partes. A un United que no contaba con el ariete y quería liberarse de su alta ficha, a un Barça que se había quedado sin su plan principal y a un jugador que andaba loco por vestir de azulgrana.

Rashford: "Flick puede hacerme jugar un buen fútbol" / Perform

Con Marcus debutando ya como futbolista del Barça de pleno derecho, ahora ha sido el turno de que los acontecimiento se hayan precipitado como era de esperar y el Bayern acabe de apoquinar 75 millones por Luis Díaz. Curiosamente, tanto Luis el deseado como Rashford el fichado vestirán esta temporada el dorsal '14'.

El Barça se lleva a un delantero más joven (un año) que Luis Díaz y que si no triunfo volverá por donde vino y en caso de salirse podrá comprar por 30 millones o incluso algo menos. Un movimiento estratégico, cuanto menos, interesante.