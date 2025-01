Rashford, al límite: sentenciado en el United a la espera del Barça

A una semana del cierre del mercado invernal, Marcus Rashford se encuentra en el ojo del huracán. El delantero inglés, que en su día fue la gran esperanza de Old Trafford, sigue inmerso en una situación muy delicada bajo la dirección del técnico portugués Rúben Amorim, que sentenció al '10' de los Red Devils en la última rueda de prensa tras la victoria del Manchester United ante el Fulham.

Amorim, implacable

Amorim, que no cuenta con el delantero desde mediados de diciembre, no escatimó palabras para justificar su decisión de no incluir al inglés en la última convocatoria. “Prefiero poner a Jorge Vital —el entrenador de porteros de 63 años— en el banquillo antes que a un jugador que no da el máximo cada día”, declaró el técnico, lanzando un mensaje contundente sobre la falta de esfuerzo del jugador en los entrenamientos.

“Siempre es la misma razón: los entrenamientos. Para mí, un futbolista debe dar el máximo en cada sesión, en su vida diaria, siempre. Si eso no cambia, yo no cambiaré”, añadió Amorim, dejando claro que la relación con Rashford está en un punto de no retorno.

El Barcelona, a la espera

En este contexto, el Barça sigue siendo una posibilidad real para Rashford, que no tirará la toalla por el inglés hasta que suene la bocina del cierre de la ventana de mercado el próximo 2 de febrero a las 23.59h. Según fuentes cercanas a la situación, el delantero también sigue apurando sus opciones para aterrizar en la Ciudad Condal, donde podría encontrar refugio bajo el ala de un Hansi Flick que ve en el del United la única opción real para reforzarse. Para ello, como os hemos contado en SPORT, el jugador estaría dispuesto a aceptar un ajuste salarial para facilitar su incorporación al Barcelona, consciente de que el club azulgrana no puede competir con las cifras que ingresa actualmente en el United.

Sin embargo, el Barcelona enfrenta un obstáculo importante: su límite salarial. El club azulgrana, que ya opera en la regla del 1-1 tras la venta de los asientos VIP, necesita liberar espacio en su masa salarial para poder acometer el fichaje. En los últimos días, el club tiene en el punto de mira de la plantilla a Ansu Fati y Christensen, que volvieron a no jugar ni un minuto en el último partido de Liga, como los mejores candidatos para ello, lo que podría abrir la puerta a la llegada de Rashford. El club, además, también está pendiente de cerrar la operación de Unai destino a Arabia.

Una semana crucial

Con el mercado de fichajes cerrando, los próximos días serán decisivos para el futuro del delantero. Su salida del Manchester United no solo significaría el fin de una etapa en el club donde se formó y debutó como profesional, sino también una nueva oportunidad para que el jugador recupere su mejor versión.

Por su parte, el Barcelona vería reforzada una delantera que necesita alternativas ya que Flick solo cuenta con Ferran Torres como alternativa a un tridente (Lewandowski-Lamine-Raphinha) que lo ha disputado casi todo. El inglés, de llegar, pasaría por delante de Pau Víctor y un Ansu Fati que, si ya no tiene oportunidades ahora y sigue, tendrá muchas dificultades para entrar ni siquiera en las listas del alemán.